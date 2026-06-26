El coraje de una niña de apenas 7 años permitió descubrir una situación de extrema vulnerabilidad que, según la investigación judicial, sufría junto a su hermano de 5 años en la provincia de Santa Cruz. La menor escapó de su casa para pedir ayuda y denunciar las condiciones en las que vivían, lo que derivó en la detención de su madre y su padrastro.
Una niña de 7 años escapó de su casa y denunció el horror que vivían con su hermanito: dos detenidos
Una niña de 7 años logró huir de su casa y denunciar un caso de maltrato extremo y secuestro. Su madre y su padrastro fueron detenidos
La causa comenzó el 26 de mayo de este año, cuando la niña salió de su casa en busca de comida y auxilio. De acuerdo con el expediente, además de pedir ayuda para ella, solicitó que rescataran a su hermano menor.
Las primeras averiguaciones permitieron reconstruir un escenario alarmante. Según la investigación, ambos niños habrían permanecido sometidos a un régimen de aislamiento y dominación al menos entre enero y mayo de 2026.
Entre las situaciones detectadas figuran la falta de escolarización, el encierro en habitaciones, una alimentación deficiente y distintos episodios de maltrato. También se constató la existencia de cámaras de seguridad instaladas dentro de la vivienda para vigilar a los menores e impedir que buscaran ayuda, según informó el medio La Opinión Austral.
Los informes médicos confirmaron un grave estado de salud de los niños
Los estudios realizados en el hospital revelaron un cuadro sanitario preocupante. Los profesionales detectaron desnutrición proteico-calórica crónica reagudizada, anemia de moderada a severa, parasitosis intestinal y retraso ponderoestatural.
Con el avance de la causa, efectivos de la División de Investigaciones (DDI) de Pico Truncado concretaron en los últimos días la detención de los dos adultos, quienes tenían órdenes de captura vigentes.
El operativo se llevó a cabo en una vivienda del Barrio 400 Viviendas de esa ciudad, bajo directivas del Juzgado de Instrucción N°1 de Pico Truncado, a cargo del juez Leonardo Pablo Cimini.
De acuerdo con el parte policial, ambos están imputados en una causa caratulada como “reducción a la servidumbre, privación ilegítima de la libertad agravada, lesiones graves y abandono de persona”.
Tras ser sometidos a los exámenes médicos de rutina, los acusados quedaron a disposición de la Justicia. En tanto, los dos niños permanecen bajo resguardo mientras continúa la investigación.