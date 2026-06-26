Una niña de 7 años escapó de su casa y denunció el horror que vivían con su hermanito: dos detenidos

Una nena de 7 años escapó de su casa y denunció el horror. Imagen ilustrativa

Entre las situaciones detectadas figuran la falta de escolarización, el encierro en habitaciones, una alimentación deficiente y distintos episodios de maltrato. También se constató la existencia de cámaras de seguridad instaladas dentro de la vivienda para vigilar a los menores e impedir que buscaran ayuda, según informó el medio La Opinión Austral.

Los informes médicos confirmaron un grave estado de salud de los niños

Los estudios realizados en el hospital revelaron un cuadro sanitario preocupante. Los profesionales detectaron desnutrición proteico-calórica crónica reagudizada, anemia de moderada a severa, parasitosis intestinal y retraso ponderoestatural.

Con el avance de la causa, efectivos de la División de Investigaciones (DDI) de Pico Truncado concretaron en los últimos días la detención de los dos adultos, quienes tenían órdenes de captura vigentes.

Tras la denuncia de la niña de 7 años, la Policía detuvo a la madre y al padrastro. Imagen ilustrativa.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda del Barrio 400 Viviendas de esa ciudad, bajo directivas del Juzgado de Instrucción N°1 de Pico Truncado, a cargo del juez Leonardo Pablo Cimini.

De acuerdo con el parte policial, ambos están imputados en una causa caratulada como “reducción a la servidumbre, privación ilegítima de la libertad agravada, lesiones graves y abandono de persona”.

Tras ser sometidos a los exámenes médicos de rutina, los acusados quedaron a disposición de la Justicia. En tanto, los dos niños permanecen bajo resguardo mientras continúa la investigación.