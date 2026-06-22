Guaymallén apuesta por desarrollo del turismo de reuniones en el departamento

Ambas instituciones planificarán y ejecutarán de manera conjunta estrategias de promoción, participación en ferias y misiones comerciales, elaboración de material técnico, programas de profesionalización y la implementación de herramientas tecnológicas. Estas acciones deberán contemplar indicadores de desempeño.

El convenio tiene una vigencia de 2 años a partir de su firma, renovable automáticamente por periodos iguales, a menos que una parte notifique lo contrario con 30 días de anticipación.

En el acto, Mendoza Bureau firmó un convenio de cooperación con la Universidad del Aconcagua (UDA) que persigue los mismos objetivos de desarrollo del turismo de reuniones.

Durante el acto, el intendente de Guaymallén Marcos Calvente dijo que"el departamento viene tomando protagonismo como polo de desarrollo de la provincia de Mendoza, por supuesto debido a la inversión pública, pero principalmente por la inversión privada. Estamos viviendo un momento inédito en nuestro departamento, con una inversión privada que está generando infraestructura y servicios para el turismo. Entonces la firma este convenio es una herramienta estratégica que nos permite perfeccionar esa hoja de ruta y darle un mejor destino a esas inversiones y a la interacción del Estado con esos posibles inversores".

El titular de Mendoza Bureau, Miguel Osimani, remarcó que "ninguna acción por parte nuestra podría tener alcance sin una perfecta articulación con el ente público. Allí es donde nosotros vemos que podemos ampliar nuestra capacidad de gestión, y más si sumamos a esta pata el acuerdo con la Universidad del Aconcagua, que nos da ese marco académico, de rigor, de investigación, que nos permite sumar y consolidar un esquema de trabajo participativo con el cual queremos trabajar durante nuestra gestión".

El decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas, Oscar Lamattina, destacó que "ningún proyecto se puede realizar en forma individual. Uno tiene que buscar obviamente la colaboración de las partes necesarias para que el proyecto llegue a término. En este caso consideramos que es muy importante porque la carrera de Turismo y Hotelería tiene mucho que aportar para conseguir los fines de esta colaboración".

El acuerdo

El convenio establece un marco de cooperación institucional entre ambas partes para promover, fortalecer y posicionar al Destino Guaymallén como sede de turismo de reuniones, incluyendo congresos científicos, académicos, asociativos, corporativos, ferias, exposiciones y eventos de incentivo, tanto a nivel nacional como internacional.

La Municipalidad de Guaymallén se compromete a: brindar apoyo institucional a las acciones de promoción; facilitar la articulación con áreas municipales y organismos públicos; colaborar en la mejora de infraestructura y servicios; promover políticas públicas para el sector y evaluar el otorgamiento de recursos humanos, logísticos o económicos para proyectos específicos.

brindar apoyo institucional a las acciones de promoción; facilitar la articulación con áreas municipales y organismos públicos; colaborar en la mejora de infraestructura y servicios; promover políticas públicas para el sector y evaluar el otorgamiento de recursos humanos, logísticos o económicos para proyectos específicos. Mendoza Bureau se compromete a: liderar la captación de eventos; representar al destino ante mercados especializados; coordinar la oferta de servicios del sector privado; aportar conocimiento técnico; generar estadísticas e informes de impacto y dictar capacitaciones sobre turismo de reuniones, calidad y sostenibilidad.

Ambas instituciones planificarán y ejecutarán de manera conjunta estrategias de promoción, participación en ferias y misiones comerciales, elaboración de material técnico, programas de profesionalización y la implementación de herramientas tecnológicas. Estas acciones deberán contemplar indicadores de desempeño.