Pidieron detener otra vez a los policías involucrados en un crimen a la salida del boliche Queen

El domicilio que fue baleado al momento del crimen.

¿Nuevo giro en la causa por el crimen?

En abril pasado, Benjamín Brahim Alaniz (25) fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión en un juicio abreviado donde admitió haber efectuado los disparos que terminaron con la vida de la mujer. La calificación fue de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Tras este fallo, los abogados de la víctima -Nelly Yucgra y Fernando Leyria- presentaron un escrito donde pidieron que se vuelva a detener al trío de policías y a Lautaro Stagnoli ya que fueron coautores o al menos partícipes primarios del crimen.

En concreto, reconstruyeron que Víctor Cisterna fue quien pateó la puerta de la casa de Cynthia Landi eliminando así la defensa de la propiedad segundos antes de que se efectuara el disparo que terminó con su vida. En cuanto a las hermanas Ricarte y Stagnoli, los querellantes argumentaron que con su auto Citröen formaron una especie de bloqueo alrededor de la casa que aseguró la ejecución del crimen.

En los próximos días se realizará una audiencia ante un juez que deberá resolver si hace lugar a los planteos de la parte querellante. En ese caso, los 4 sospechosos podrían quedar imputados por una calificación mucho más grave respecto al crimen y quedar privados de su libertad.

El crimen en Guaymallén

La reconstrucción del crimen sostiene a que un trío de policías -Víctor Alberto Cisterna y las hermanas Victoria Abril y Lourdes Ivonne Ricarte- y Lautaro Stagnoli se encontraban juntos en la madrugada del 4 de enero pasado. Venían de bailar de un sunset y querían seguir la noche en el boliche Queen, ubicado en Dorrego, a metros del nudo vial.

Sus planes quedaron frustrados cuando tuvieron un altercado con trapitos de la zona, uno de ellos el hermano de Cynthia Landi cuya madre vive en el lugar en una casa ubicada sobre calle 25 de Mayo. Según la Fiscalía, en esa pelea Lautaro Stagnoli fue golpeado por los trapitos por lo que decidió llamar a un primo para que lo viniera a ayudar. En tanto que Víctor Cisterna se comunicó con el 911 para informar lo ocurrido.

Los protagonistas de la pelea se fueron pero regresaron minutos después en 3 vehículos distintos y pasaron por el frente de la casa de Cynthia Landi. La teoría fiscal apunta a que Benjamín Alaniz, primo de Lautaro Stagnoli se bajó de un Chevrolet Corsa gris y efectuó 5 disparos con una pistola calibre 380. Casi todas las balas impactaron en el frente, menos una que culminó el crimen: atravesó un portón e impactó en la axila de la mujer que intentaba cerrarlo para evitar que sus hijos menores de edad resultaran heridos.