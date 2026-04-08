Le dieron 10 años de cárcel al colectivero que confesó el crimen de una mujer a la salida de un boliche

cynthia landi crimen 2 La casa que balearon y donde se consumó el crimen.

En el expediente restará resolver la situación del otro detenido, su primo Lautaro Nicolás Stagnoli (23), quien también estuvo presente al momento del crimen, pero no quiso pasar por un juicio abreviado. También resta identificar a 2 personas más que estuvieron en el ataque armado.

El crimen en Guaymallén

La reconstrucción del crimen sostiene a que un trío de policías -Víctor Alberto Cisterna (31) y las hermanas Victoria Abril (26) y Lourdes Ivonne (29) Ricarte- y Lautaro Stagnoli se encontraban juntos en la madrugada del 4 de enero pasado. Venían de bailar de un sunset y querían seguir la noche en el boliche Queen, ubicado en Dorrego, a metros del nudo vial.

Sus planes quedaron frustrados cuando tuvieron un altercado con trapitos de la zona, uno de ellos el hermano de Cynthia Landi cuya madre vive en el lugar en una casa ubicada sobre calle 25 de Mayo. Según la Fiscalía, en esa pelea Lautaro Stagnoli fue golpeado por los trapitos por lo que decidió llamar a un primo para que lo viniera a ayudar. En tanto que Víctor Cisterna se comunicó con el 911 para informar lo ocurrido.

cynthia landi crimen Cynthia Landi fue víctima del crimen cuando estaba adentro de su casa.

Los protagonistas de la pelea se fueron pero regresaron minutos después en 3 vehículos distintos y pasaron por el frente de la casa de Cynthia Landi. La teoría fiscal apunta a que Lautaro Stagnoli y su primo Benjamín Alaniz se bajaron de un Chevrolet Corsa gris y efectuaron 5 disparos con una pistola calibre 380. Casi todas las balas impactaron en el frente, menos una que culminó el crimen: atravesó un portón e impactó en la axila de la mujer que intentaba cerrarlo para evitar que sus hijos menores de edad resultaran heridos.

Los 3 policías fueron los primeros en ser detenidos tras el crimen, sin embargo luego recuperaron su libertad bajo fianza gracias a un cambio de calificación. Quedaron desvinculados de hecho de sangre, pero están acusados de encubrimiento agravado ya que se sospecha que no colaboraron con la investigación.