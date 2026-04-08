A 3 meses de la pelea entre trapitos y un grupo de personas que quería asistir a un boliche en Guaymallén, gran parte de la causa tuvo su resolución. Este miércoles fue condenado el autor del crimen de Cynthia Romina Landi (39), una familiar de los cuidacoches que nada tenía que ver con el conflicto aquella madrugada de enero.
Le dieron 10 años de cárcel al colectivero que confesó el crimen de una mujer a la salida de un boliche
Benjamín Brahim Alaniz (25) pasó por un juicio abreviado tras haber admitido el crimen de Cynthia Landi (39), ocurrido en los primeros días del año
Benjamín Brahim Alaniz, un colectivero de 25 años, fue el último de los 5 detenidos que tuvo el expediente. El joven estuvo prófugo un largo tiempo, pero finalmente se entregó un mes después del crimen y optó por declarar en el expediente. Palabras más palabras menos, asumió que fue la persona que disparó contra una casa y terminó con la vida de la mujer.
Luego de varias semanas de negociaciones, su abogado defensor Gabriel Nievas llegó a un acuerdo con la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, y se realizó un juicio abreviado. Este miércoles, la jueza Eleonora Arenas lo condenó a 10 años y 8 meses de prisión la pena mínima que se prevé por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
En el expediente restará resolver la situación del otro detenido, su primo Lautaro Nicolás Stagnoli (23), quien también estuvo presente al momento del crimen, pero no quiso pasar por un juicio abreviado. También resta identificar a 2 personas más que estuvieron en el ataque armado.
El crimen en Guaymallén
La reconstrucción del crimen sostiene a que un trío de policías -Víctor Alberto Cisterna (31) y las hermanas Victoria Abril (26) y Lourdes Ivonne (29) Ricarte- y Lautaro Stagnoli se encontraban juntos en la madrugada del 4 de enero pasado. Venían de bailar de un sunset y querían seguir la noche en el boliche Queen, ubicado en Dorrego, a metros del nudo vial.
Sus planes quedaron frustrados cuando tuvieron un altercado con trapitos de la zona, uno de ellos el hermano de Cynthia Landi cuya madre vive en el lugar en una casa ubicada sobre calle 25 de Mayo. Según la Fiscalía, en esa pelea Lautaro Stagnoli fue golpeado por los trapitos por lo que decidió llamar a un primo para que lo viniera a ayudar. En tanto que Víctor Cisterna se comunicó con el 911 para informar lo ocurrido.
Los protagonistas de la pelea se fueron pero regresaron minutos después en 3 vehículos distintos y pasaron por el frente de la casa de Cynthia Landi. La teoría fiscal apunta a que Lautaro Stagnoli y su primo Benjamín Alaniz se bajaron de un Chevrolet Corsa gris y efectuaron 5 disparos con una pistola calibre 380. Casi todas las balas impactaron en el frente, menos una que culminó el crimen: atravesó un portón e impactó en la axila de la mujer que intentaba cerrarlo para evitar que sus hijos menores de edad resultaran heridos.
Los 3 policías fueron los primeros en ser detenidos tras el crimen, sin embargo luego recuperaron su libertad bajo fianza gracias a un cambio de calificación. Quedaron desvinculados de hecho de sangre, pero están acusados de encubrimiento agravado ya que se sospecha que no colaboraron con la investigación.