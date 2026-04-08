Jubilados desaparecidos de Chubut: así son los sumideros donde podrían estar Juana Morales y Pedro Kreder

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Formación por erosión: los sumideros son oquedades o agujeros profundos en el interior de los cerros y el llano. Se producen cuando el agua de lluvia ingresa por pequeñas fisuras en la superficie, erosionando lentamente la roca blanda y la tierra por debajo, creando túneles o pozos ciegos.

Falsa apariencia de solidez: el mayor peligro radica en que, desde la superficie, el suelo parece firme. La costra superior de tierra puede estar sostenida apenas por un frágil arco de material o tapada por vegetación achaparrada.

Derrumbe súbito: Si una persona camina sobre la parte superior de un sumidero, el peso puede hacer colapsar la estructura instantáneamente, arrastrando a la víctima hacia el fondo.

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Jubilados desaparecidos de Chubut: una aguja en un pajar subterráneo

Geólogos y expertos que colaboran en la búsqueda de los jubilados desaparecidos han advertido sobre la imposibilidad de rastrear a pie cada una de estas grietas.

"No hay un número determinado, hay cientos o quizás miles de estas formas", han explicado los especialistas que recorrieron la zona. Las dimensiones varían drásticamente: algunos tienen apenas unos centímetros de diámetro, mientras que otros superan el par de metros y caen a pique en la oscuridad.

La tarea de los rescatistas se enfrenta a tres obstáculos fundamentales ligados a estos accidentes geográficos:

Mimetización: cuando un sumidero colapsa o alguien cae en él, la tierra que cede es del mismo color arcilloso que el resto del paisaje. Si un rastreador no sabe exactamente qué buscar, es muy fácil pasar por alto un pozo recientemente abierto.

Riesgo para los rescatistas: introducirse físicamente en los huecos es extremadamente peligroso debido al riesgo latente de nuevos desmoronamientos por el propio peso de la roca o de las personas.

Extensión del terreno: las formaciones se extienden a lo largo de kilómetros de manera ininterrumpida.

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La tecnología al servicio de la búsqueda en Chubut

Ante la imposibilidad de un rastrillaje tradicional seguro, los operativos han tenido que recurrir a tácticas no convencionales. Las autoridades han bajado cámaras atadas a sogas en decenas de sumideros cercanos al lugar donde quedó atascada la camioneta, intentando vislumbrar algún rastro de los jubilados desaparecidos. Además, se ha evaluado la utilización de radares de penetración terrestre (GPR), tecnología capaz de escanear bajo la superficie para detectar anomalías.

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Mientras tanto, las familias de Juana Morales y Pedro Kreder continúan exigiendo que no se abandone la búsqueda. En un terreno semidesértico donde el viento borra las huellas en cuestión de horas, el misterio de los sumideros patagónicos sigue resguardando la verdad sobre el trágico destino de la pareja.