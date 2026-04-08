El despliegue de la Armada de los Estados Unidos en pos de consolidar su hegemonía bajo la superficie alcanza un punto de inflexión con el programa de submarinos clase Columbia. Esta iniciativa de construcción representa una evolución tecnológica.
La marina de Estados Unidos entra en la fase final de la construcción de su submarino más potente
Este submarino construido por Estados Unidos promete cambiarlo todo, siendo fundamamental para la tríada nuclear del país
Bajo este marco de rigor técnico y proyección geopolítica, la construcción de un submarino líder, ha transitado hacia una etapa de madurez constructiva altamente significativa. Te contamos de qué se trata.
La marina de Estados Unidos entra en la fase final de la construcción de su submarino más potente
La Marina de los Estados Unidos ha avanzado a la fase final de ensamblaje del USS District of Columbia (SSBN-826), el primer submarino de la nueva clase Columbia. Este navío es considerado el más potente y avanzado de la flota estadounidense por su papel crítico en la tríada nuclear y su innovadora tecnología de propulsión.
Según los datos oficiales presentados en la prestigiosa conferencia naval WEST 2026 en San Diego, la construcción del submarino ha superado ya el umbral del 65% de su proceso de fabricación. Este avance no es fortuito, responde a una meticulosa ingeniería de procesos y a la integración de módulos críticos que prefiguran el nacimiento de una plataforma silente, dotada de una autonomía energética vitalicia y una potencia de fuego capaz de salvaguardar la estabilidad global desde las profundidades del océano.
¿Cómo es este monumental submarino?
Este submarino es conocido como el "Depredador Silencioso". La clase Columbia está diseñada para reemplazar a los submarinos de la clase Ohio y presenta mejoras significativas en relación con:
- Dimensiones y capacidad: con 171 metros de largo y un desplazamiento de casi 21,000 toneladas, será el submarino más grande construido por Estados Unidos
- Armamento: transportará hasta 16 misiles balísticos Trident II D5, capaces de portar múltiples ojivas nucleares.
- Tecnología: incorpora un sistema de propulsión eléctrica y un reactor nuclear diseñado para durar 42 años sin necesidad de recargar combustible, lo que garantiza una operatividad constante durante toda su vida útil.