Bajo este marco de rigor técnico y proyección geopolítica, la construcción de un submarino líder, ha transitado hacia una etapa de madurez constructiva altamente significativa. Te contamos de qué se trata.

Submarino USS District of Columbia (SSBN-826) (1)

La marina de Estados Unidos entra en la fase final de la construcción de su submarino más potente

La Marina de los Estados Unidos ha avanzado a la fase final de ensamblaje del USS District of Columbia (SSBN-826), el primer submarino de la nueva clase Columbia. Este navío es considerado el más potente y avanzado de la flota estadounidense por su papel crítico en la tríada nuclear y su innovadora tecnología de propulsión.