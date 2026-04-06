La ex candidata a intendenta que se juega su última carta para evitar ser juzgada por un crimen

Crimen Bertón Maipú.jpg Córdoba, Núñez y Peña, los tres sospechosos del robo y crimen en Maipú.

La fiscal Claudia Ríos y la querellante oficial Claudia Vélez se opondrán a ese pedido en una próxima audiencia. Luego, el juez Leonardo Camacho deberá decidir qué hace con el pedido de elevación a juicio del expediente.

En caso de confirmarlo, el trío de sospechosos será juzgado por un jurado popular en los próximos meses aunque con escenarios distintos. El único que está acusado de haber cometido el crimen para ocultar el robo es el autor del disparo, Gringo Peña, quien arriesga una pena de prisión perpetua. En tanto, las mujeres están imputadas por haber participado y planificado el robo que luego derivó en la muerte de Eduardo Bertón, por lo que su escala penal se reduce a entre 10 y 25 años de cárcel.

Crimen e incendio en Maipú

El 10 de agosto de 2024, en horas de la tarde, Claudia Córdoba y Roxana Núñez llegaron en un auto Fiat Palio e ingresaron a la casa de Eduardo Bertón, un profesor de Educación Física reconocido en Maipú por ser uno de los pioneros del balonmano en Mendoza. Todo quedó registrado con las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar.

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Los tres se dirigieron hasta el extenso patio trasero de la propiedad, donde mantuvieron un diálogo que duró algunos minutos. Según la investigación, el Gringo Peña aprovechó la distracción para ingresar al inmueble portando un arma de fuego y cortó los cables de las cámaras, sin saber que igual estaba quedando todo registrado.

Cerca de una hora después, las mujeres se retiraron del lugar y Eduardo Bertón entró a su casa. Allí se encontró con Peña y terminó con un disparo en su cabeza que le quitó la vida en el acto. Minutos después, el presunto asesino y su pareja, Roxana Núñez, volvieron a ingresar y prendieron fuego el lugar en busca de eliminar las evidencias del crimen. Se retiraron tras sustraer varios elementos como dos armas de fuego, una notebook y un dron.

La teoría de la Fiscalía sostiene que, además del robo, el móvil del crimen se debe a que Eduardo Bertón tenía una cuenta donde cobraba una pensión en Estados Unidos, donde vivió varios años. Se habla de un monto de 150 mil dólares, del cual Claudia Córdoba podía disponer, ya que compartían varios proyectos laborales, y que la víctima del crimen tenía decidido revocar el poder a la ex candidata a intendenta por el Frente Libertario. Los sospechosos declararon y brindaron versiones con algunas contradicciones, aunque en líneas generales admitieron haber planificado un robo de dinero que terminó mal.