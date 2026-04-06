Cómo obtener una casa del IPV y pagar la mitad de lo que se abona en un alquiler

Muchas familias o personas solteras sueñan con tener una casa propia. Para una gran parte de ellos, acceder a un crédito hipotecario de los bancos es una tarea muy difícil, por lo que el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) se convierte en una gran opción.
En la actualidad, son varios los planes de vivienda del IPV que se encuentran vigentes, pero pocos tienen la inscripción abierta. Uno de estos últimos es el Construyo Mi Casa, que permite obtener un techo propio y pagar cuotas muy accesibles que, en muchos casos, corresponden a la mitad o menos de lo que se paga por una vivienda de las mismas características.
Cómo es el plan de vivienda del IPV
El programa del IPV Construyo Mi Casaconsiste en la otorgación de un crédito para que las personas que posean un lote o un sitio en el que construir puedan levantar su propia vivienda.
La característica que tiene este crédito del IPV es que la cuota depende de la superficie que posea la vivienda que se va a construir y son varias las opciones en cuanto a la superficie.
Ahora, para acceder a este plan de viviendas del IPV se deben cumplir los siguientes requisitos:
- Ingreso Familiar Mínimo desde $1.617.354
- Créditos hipotecarios del IPV otorga el 85% del inmueble
- El tamaño debe estar entre los 55 m² y 140 m²
- Tener un terreno o adquirirlo en los 36 meses de ahorro previo.
- El terreno debe contar con luz y agua potable. Si es en un barrio cerrado, las expensas no deben superar el 50% del monto de la cuota de la alternativa IV (80 m2).
Las condiciones que se deben cumplir para acceder a una casa del IPV
Hay otros dos requisitos que todo solicitante de estos créditos hipotecarios del IPV debe tener en cuenta y es que no pueden ser propietarios de otras casas o propiedades y el crédito debe ser utilizado para primera vivienda familiar.
En caso de no cumplir con estas dos condiciones, los solicitantes no podrán acceder a los créditos hipotecarios del IPV. En caso de cumplir con todos los requisitos, la inscripción se puede hacer a través de la página web oficial del IPV.
De cuánto es el valor de la cuota del crédito del IPV
De acuerdo al tamaño de la casa a construir, el valor de la cuota a pagar por el crédito hipotecario del IPV es el siguiente:
- 55 m²: $323.470 (ingreso mínimo requerido: $1.617.354)
- 69 m²: $372.574 (ingreso mínimo: $1.862.872)
- 80 m²: $415.381 (ingreso mínimo: $2.076.809)
- 100 m²: $493.011 (ingreso mínimo: $2.465.056)
- 120 m²: $608.137 (ingreso mínimo: $3.040.685)
- 140 m²: $692.279 (ingreso mínimo: $3.461.399)