Pegar papel aluminio en las paredes de casa: por qué hacerlo y para qué sirve

Al colocar papel aluminio detrás del radiador, este actúa como un espejo térmico. Debido a sus propiedades metálicas, refleja las ondas de calor infrarrojas de vuelta hacia el interior de la habitación.

Esto permite que la estancia se caliente en menos tiempo y que la caldera trabaje menos, optimizando el consumo de gas o electricidad en la casa.

humedad pared papel aluminio

Para que este truco casero sea efectivo, es fundamental que el lado más brillante del papel quede orientado hacia la fuente de calor o luz.

Sin embargo, para un acabado más duradero y estético, se recomienda pegar el papel aluminio sobre un panel rígido o cartón antes de fijarlo a la pared, evitando que se rompa con facilidad.

Otros usos prácticos

Además del ahorro en calefacción, este truco casero tiene otras aplicaciones interesantes: