Envolver la billetera en papel aluminio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por qué se recomienda envolver la billetera en papel aluminio

La razón principal detrás de esta recomendación tiene que ver con la tecnología de nuestras tarjetas de débito y crédito. Hoy en día, la mayoría de los plásticos bancarios cuentan con sistemas de pago sin contacto, las cuales funcionan a través de diferentes tecnologías.

Esta tecnología permite que realices compras con solo acercar tu plástico al terminal de cobro. Sin embargo, esa misma comodidad también hace que cualquier persona pueda escanear los datos de tu billetera y realizar cobros no autorizados sin que te des cuenta.

Al envolver tu billetera con papel aluminio, se genera un fenómeno físico conocido como la Jaula de Faraday. El aluminio actúa como un escudo conductor que bloquea los campos electromagnéticos y las distintas ondas de radio.

tarjeta, papel aluminio Ahora, los delincuentes pueden robar tus datos a distancia.

Si bien el truco funciona a la perfección desde el punto de vista físico, la realidad es que no siempre es la opción más cómoda para el día a día, por lo que muchos prefieren envolver las tarjetas de manera individual.

Si quieres una protección para andar tranquilo por la calle, y como puedes ver, el papel aluminio protege tu billetera y evita grandes disgustos económicos.

La otra opción: billeteras con protección integrada

Si te preocupa la seguridad de tus datos pero buscas algo más práctico, el mercado ha adoptado este mismo principio. Hoy en día existen en el mercado billeteras con bloqueo RFID integrado, las cuales cuentan con un revestimiento interno metálico, que cumple con la misma función.

El cambio de hábito, con menos uso de efectivo y más pagos digitales, aceleró la adopción de este tipo de accesorios, que priorizan llevar solo lo indispensable y reducir riesgos ante pérdidas o robos.