Todos tenemos o hemos tenido en casa la famosa planta sansevieria o popularmente conocida como lengua de suegra, sin duda un clásico argentino. Estas se convirtieron en protagonistas por su estética original para embellecer cualquier entorno y su fácil cuidado. Sin embargo, dentro del Feng Shui, estas plantas tienen beneficios muchos más profundo que su significado, pero depende del lugar en que se las coloque.
Si tenés una planta sansevieria o lengua de suegra en tu casa, te contamos a dónde ponerla si quieres traer beneficios a tu hogar
La lengua de suegra o sansevieria es una planta que todos tenemos y el lugar que le des en tu casa dependerá de los beneficios que te dará
Dentro del universo del feng shui todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas que eliges tener en cada lugar que les designas también significan algo. La sansevieria es una planta que tiene muchísimos beneficios y significados que pocos conocen o saben aprovechar.
Si tenés una planta sansevieria o lengua de suegra en tu casa, te contamos a dónde ponerla si quieres traer beneficios a tu hogar
Todas las plantas que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. Si bien los amantes de la jardinería saben que la planta lengua de suegra tiene beneficios y su presencia va mucho más allá de lo que todos creen.
Lo cierto es que las plantas siempre cumplen una función y para que su efecto y significado sean notorios, la ubicación es todo. No es ponerla por ponerla en cualquier lugar, sino más bien el feng shui aconseja que sea donde sus propiedades surjan efecto y estén en equilibrio con tu casa.
En este sentido, si quieres ser un experto en jardinería que te beneficie, poner la sansevieria o lengua de suegra en estos lugares te traerá buena suerte:
- Cerca de la puerta principal de la casa: protege la casa de energías negativas, atrae suerte y prosperidad.
- En la zona sureste de tu casa: potencia la energía del dinero y el éxito, ya que está asociada con la abundancia.
- Zona este: mejora tu bienestar y vitalidad porque está asociada con la salud.
¿Y donde no se pone la lengua de suegra? No es recomendable ubicarla en la cocina, ya que en el Feng Shui, la cocina representa el fuego, y la planta da beneficios en un entorno más tranquilo y equilibrado.
Además, debes evitar poner la planta Sansevieria frente a la puerta, pues puede bloquear el flujo de energía positiva. La sala, living o habitación también se prohibe por la simple razón de que debido a que es el sitio con más elementos de madera y las plantas también representan a este elemento de la naturaleza lo que puede provocar un choque de energías.