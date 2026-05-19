Si tenés una planta sansevieria o lengua de suegra en tu casa, te contamos a dónde ponerla si quieres traer beneficios a tu hogar

Todas las plantas que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. Si bien los amantes de la jardinería saben que la planta lengua de suegra tiene beneficios y su presencia va mucho más allá de lo que todos creen.

Lo cierto es que las plantas siempre cumplen una función y para que su efecto y significado sean notorios, la ubicación es todo. No es ponerla por ponerla en cualquier lugar, sino más bien el feng shui aconseja que sea donde sus propiedades surjan efecto y estén en equilibrio con tu casa.

En este sentido, si quieres ser un experto en jardinería que te beneficie, poner la sansevieria o lengua de suegra en estos lugares te traerá buena suerte:

Cerca de la puerta principal de la casa: protege la casa de energías negativas, atrae suerte y prosperidad.

En la zona sureste de tu casa: potencia la energía del dinero y el éxito, ya que está asociada con la abundancia.

Zona este: mejora tu bienestar y vitalidad porque está asociada con la salud.

planta lengua de suegra (2) De acuerdo al Feng Shui, la lengua de suegra no debe estar en ciertos lugares y en otros sí. Fuente Canva

¿Y donde no se pone la lengua de suegra? No es recomendable ubicarla en la cocina, ya que en el Feng Shui, la cocina representa el fuego, y la planta da beneficios en un entorno más tranquilo y equilibrado.

Además, debes evitar poner la planta Sansevieria frente a la puerta, pues puede bloquear el flujo de energía positiva. La sala, living o habitación también se prohibe por la simple razón de que debido a que es el sitio con más elementos de madera y las plantas también representan a este elemento de la naturaleza lo que puede provocar un choque de energías.