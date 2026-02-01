En más de una ocasión te hemos comentado las propiedades ornamentales de la lengua de suegra . Esta planta, codiciada por su belleza, también tiene un lugar importante dentro del Feng Shui. De hecho, quienes practican esta filosofía asiática aseguran que, si a la sansevieria le salen flores, tiene un profundo significado espiritual.
Pocos lo saben: qué significa que una sansevieria o lengua de suegra florezca
Si bien podemos poner en práctica trucos de jardinería para que la lengua de suegra tenga flores, si no los aplicamos y la sansevieria florece igual, es porque hay una energía favorable en el hogar, la cual beneficia a todos los integrantes de la familia.
Según quienes difunden los postulados de esta filosofía asiática, cuando una lengua de suegra florece significa que la energía está alcanzando su máximo expresión. El Feng Shui revela que esto también simboliza un proceso de crecimiento personal y espiritual, es decir, que en pocos días llegarán buenas noticias entorno a proyectores individuales y profesionales.
Además, esta metodología milenaria explica que toda planta que florece suele traer consigo una energía renovada. En el caso puntual de la lengua de suegra, simbolizará la expansión de la energía positiva en el hogar, promoviendo salud, prosperidad y buenas relaciones.
En este sentido, el Feng Shui también recomienda colocar la maceta con la lengua de suegra en espacios particulares para aprovechar esta energía favorable y que actúe como un imán para el dinero y la riqueza. Si tu planta está florecida, el recipiente debe estar en la zona sureste del hogar para potenciar las vibras monetarias.
Por otro lado, debes evitar colocar la lengua de suegra florecida en la cocina, ya que para el Feng Shui esta área representa el fuego, perjudicando así las energías que atrae la planta. Por ende, se sugiere tenerla en un entorno tranquilo y equilibrado. Tampoco debe estar frente a la puerta, ya que bloqueará el flujo de vibras positivas que puedan llegar desde el exterior.
Finalmente, recuerda que todas las energías que promueve la lengua de suegra dependerán del estado de la planta. Por ende, se sugiere seguir las recomendaciones de expertos en jardinería, dotándola de luz indirecta y regándola esporádicamente.