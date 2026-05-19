El bicarbonato de sodio, si bien es un ingrediente clave en el ámbito gastronómico y en la limpieza hogareña, cuenta con bondades dentro de la jardinería, las cuales habitualmente suelen pasar desapercibidas. Para plantas como la sansevieria o lengua de suegra, este polvo blanco representa un recurso valioso que permite proteger la salud de la mencionada suculenta.
Por qué recomiendan ponerle bicarbonato al sustrato de la sansevieria o lengua de suegra
Quien tenga una sansevieria o lengua de suegra en casa se verá beneficiado con el uso de bicarbonato de sodio en el sustrato
La incorporación correcta del bicarbonato en las rutinas de mantenimiento de dicha planta ofrece una alternativa ecológica para combatir patologías comunes sin necesidad de recurrir a productos químicos que suelen vender en viveros.
Qué beneficios tiene el bicarbonato de sodio en la sansevieria o lengua de suegra
De acuerdo a expertos en jardinería, uno de los principales beneficios del bicarbonato es su capacidad para gestionar las condiciones de humedad en la tierra. Debido a que el exceso de agua y la falta de aireación son los principales enemigos de la sansevieria, el sustrato puede convertirse en un foco para el desarrollo de moho y hongos dañinos.
Aplicar este ingrediente de forma frecuente ayuda a mitigar estos riesgos. La técnica consiste en espolvorear una dosis mínima sobre la superficie del suelo inmediatamente después de regar. Esto generará una acción preventiva en la base de los tallos y en el sistema radicular, que son las áreas más propensas a la pudrición.
Por otro lado, el bicarbonato actúa como un excelente escudo frente a diversas plagas. Al distribuirse una fina capa sobre la lengua de suegra, creamos una defensa natural que frena la proliferación de bacterias e insectos.
Este mecanismo de control biológico resulta ideal para quienes buscan mantener sus ambientes libres de pesticidas tóxicos o químicos agresivos, resguardando tanto la integridad de la sansevieria como la seguridad de los habitantes del hogar (especialmente mascotas y niños).
Para implementar este truco manera foliar, debemos disolver una cucharadita de bicarbonato en un litro de agua, añadiendo unas gotas de jabón con pH neutro para mejorar la adherencia. Esta solución se debe pulverizar sobre el follaje de la lengua de suegra una vez por semana.
A pesar de sus ventajas, expertos en jardinería sugieren manejarse con moderación, ya que el uso desmedido de bicarbonato de sodio puede alterar el pH del suelo y perjudicar el crecimiento de la sansevieria. Por ello, se recomienda realizar una prueba en una sola hoja o sección de la maceta y evaluar la respuesta durante un par de días antes de generalizar el tratamiento.