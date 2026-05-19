Por qué recomiendan ponerle bicarbonato al sustrato de la sansevieria o lengua de suegra

Aplicar este ingrediente de forma frecuente ayuda a mitigar estos riesgos. La técnica consiste en espolvorear una dosis mínima sobre la superficie del suelo inmediatamente después de regar. Esto generará una acción preventiva en la base de los tallos y en el sistema radicular, que son las áreas más propensas a la pudrición.

sansevieria Descubrí cómo beneficiar a la sansevieria o lengua de suegra con bicarbonato de sodio.

Por otro lado, el bicarbonato actúa como un excelente escudo frente a diversas plagas. Al distribuirse una fina capa sobre la lengua de suegra, creamos una defensa natural que frena la proliferación de bacterias e insectos.

Este mecanismo de control biológico resulta ideal para quienes buscan mantener sus ambientes libres de pesticidas tóxicos o químicos agresivos, resguardando tanto la integridad de la sansevieria como la seguridad de los habitantes del hogar (especialmente mascotas y niños).

Para implementar este truco manera foliar, debemos disolver una cucharadita de bicarbonato en un litro de agua, añadiendo unas gotas de jabón con pH neutro para mejorar la adherencia. Esta solución se debe pulverizar sobre el follaje de la lengua de suegra una vez por semana.

sansevieria poda La sansevieria se verá beneficiada con las propiedades del bicarbonato.

A pesar de sus ventajas, expertos en jardinería sugieren manejarse con moderación, ya que el uso desmedido de bicarbonato de sodio puede alterar el pH del suelo y perjudicar el crecimiento de la sansevieria. Por ello, se recomienda realizar una prueba en una sola hoja o sección de la maceta y evaluar la respuesta durante un par de días antes de generalizar el tratamiento.