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Tragedia en Tucumán: el último mensaje de la pareja que fue encontrada sin vida tras el temporal

Al momento en el que se desató el temporal en Tucumán, la pareja se encontraba en un casamiento. La última comunicación se dio el sábado cerca de las 21:00

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
La pareja tenía dos hijos y se encontraba en un casamiento.

La pareja tenía dos hijos y se encontraba en un casamiento.

Tucumán suma ya tres muertes tras el fuerte temporal que azotó a la provincia durante el pasado sábado, donde aproximadamente 110 milímitetros de agua cayeron en tan solo tres horas. Ahora, al niño de 12 años que murió eletrocutado jugando con agua se sumaron Mariano Robles (28) y Solana Albornoz (32), quienes estaban desaparecidos.

La pareja fue encontrada sin vida en el interior del auto en el que viajaban, más precisamente en un paraje del barrio Nueva Italia, cerca de la Ruta 9.

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Las familias de las parejas denunciaron la desaparici&oacute;n de ambos tras el temporal.&nbsp;

Las familias de las parejas denunciaron la desaparición de ambos tras el temporal.

"Esperaremos a que el agua baje" el desgarrador mensaje de Mariano y Solana

En el momento en el que el temporal se desató, la pareja se encontraba regresando de un casamiento, mientras sus hijos habían quedado a cargo de una niñera.

La última comunicación con su familia fue el sábado alrededor de las 21:00. En ese momento, informaron que estaban bloqueados por el agua y que esperarían a que bajara para continuar el viaje de regreso a su casa.

Sin embargo, nada de eso pudieron hacer por las inundaciones severas en microcentro, como también en las zonas urbanas de Tucumán.

temporal, tucuman
Con este triste hallazgo, ya son tres las v&iacute;ctimas fatales.

Con este triste hallazgo, ya son tres las víctimas fatales.

El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Alfredo Girvau, fue quien confirmó el hallazgo tras el operativo de búsqueda iniciado por la denuncia de los familiares.

Con el hallazgo de la pareja, las víctimas fatales por el temporal ascienden a tres, sumándose al mencionado adolescente que falleció electrocutado.

Consejos ante temporales como este

  • Evitar el contacto con agua acumulada en zonas donde haya postes de luz o cableado urbano.
  • No circular por calles inundadas, ya que el agua puede ocultar baches, cables sueltos o bocas de tormenta abiertas.
  • Mantenerse alejado de estructuras metálicas y árboles durante la actividad eléctrica.

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