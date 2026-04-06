Tragedia en Tucumán: el último mensaje de la pareja que fue encontrada sin vida tras el temporal

La última comunicación con su familia fue el sábado alrededor de las 21:00. En ese momento, informaron que estaban bloqueados por el agua y que esperarían a que bajara para continuar el viaje de regreso a su casa.

Sin embargo, nada de eso pudieron hacer por las inundaciones severas en microcentro, como también en las zonas urbanas de Tucumán.

temporal, tucuman Con este triste hallazgo, ya son tres las víctimas fatales.

El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Alfredo Girvau, fue quien confirmó el hallazgo tras el operativo de búsqueda iniciado por la denuncia de los familiares.

Con el hallazgo de la pareja, las víctimas fatales por el temporal ascienden a tres, sumándose al mencionado adolescente que falleció electrocutado.

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