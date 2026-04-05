Tragedia en pleno temporal: un niño murió electrocutado mientras jugaba con el agua

A pesar de los intentos por socorrerlo, los servicios de emergencia confirmaron que el menor falleció en el acto. Como no puede ser de otra forma, la noticia corrió con tristeza rápidamente.

temporal, tucuman El menor sufrió una gran descarga y falleció en el acto.

La muerte de Lisandro pone de manifiesto la vulnerabilidad de la infraestructura urbana frente a eventos climáticos de gran intensidad, sumada a un panorama complejo en el noroeste argentino con respecto al clima.

Según los registros oficiales, cayeron más de 130 milímetros en pocas horas, lo que provocó el desborde de canales y el colapso de los sistemas de drenaje. Las autoridades de Defensa Civil de Tucumán habían emitido alertas por tormentas fuertes, pero la magnitud del agua acumulada superó las previsiones.

Consejos ante temporales como este

Evitar el contacto con agua acumulada en zonas donde haya postes de luz o cableado urbano.

No circular por calles inundadas, ya que el agua puede ocultar baches, cables sueltos o bocas de tormenta abiertas.

Mantenerse alejado de estructuras metálicas y árboles durante la actividad eléctrica.