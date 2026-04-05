Tragedia en pleno temporal: un niño murió electrocutado mientras jugaba con el agua

La provincia de Tucumán se encuentra conmocionada tras confirmarse una noticia devastadora en medio del fuerte temporal que azotó durante todo el pasado sábado: Un menor de apenas 12 años perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica fulminante mientras se encontraba en la vía pública.
El trágico episodio tuvo lugar en la calle Jujuy al 2800, en la zona sur de San Miguel de Tucumán. Según las primeras reconstrucciones del hecho, el niño, identificado como Lisandro, aprovechaba el agua acumulada por las intensas precipitaciones para jugar.
Menor de 12 años muere electrocutado en Tucumán
El temporal en Tucumán no solo dejó calles anegadas y familias evacuadas, sino también una infraestructura eléctrica en estado crítico. En ese contexto, el niño habría tomado contacto con un elemento electrificado, sufriendo una descarga que lo dejó insconsciente inmediatamente.
A pesar de los intentos por socorrerlo, los servicios de emergencia confirmaron que el menor falleció en el acto. Como no puede ser de otra forma, la noticia corrió con tristeza rápidamente.
La muerte de Lisandro pone de manifiesto la vulnerabilidad de la infraestructura urbana frente a eventos climáticos de gran intensidad, sumada a un panorama complejo en el noroeste argentino con respecto al clima.
Según los registros oficiales, cayeron más de 130 milímetros en pocas horas, lo que provocó el desborde de canales y el colapso de los sistemas de drenaje. Las autoridades de Defensa Civil de Tucumán habían emitido alertas por tormentas fuertes, pero la magnitud del agua acumulada superó las previsiones.
Consejos ante temporales como este
- Evitar el contacto con agua acumulada en zonas donde haya postes de luz o cableado urbano.
- No circular por calles inundadas, ya que el agua puede ocultar baches, cables sueltos o bocas de tormenta abiertas.
- Mantenerse alejado de estructuras metálicas y árboles durante la actividad eléctrica.