Escondida y tragedia: dos hermanitos murieron por asfixia tras quedar encerrados en un freezer

En medio de la conmoción, los niños fueron trasladados de urgencia al hospital municipal de Vista Hermosa. Sin embargo, los médicos de guardia confirmaron la peor noticia: ambos habían llegado ya sin signos vitales. Pese a los exhaustivos intentos de reanimación cardiopulmonar realizados por el equipo de especialistas que se encontraba en el lugar, la prolongada falta de oxígeno en un espacio tan reducido fue letal.

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Tragedia de dos niños por asfixia

Si bien todos los indicios y testimonios apuntan a un accidente doméstico provocado por una travesura en un freezer, el nivel de la tragedia obligó a la intervención inmediata de la Justicia. Equipos judiciales y peritos criminalísticos se desplazaron hasta el domicilio familiar para aislar la zona, recolectar pruebas y realizar planimetrías del lugar.

El objetivo de las autoridades es reconstruir con exactitud la línea de tiempo del incidente y determinar si existen responsabilidades adicionales o negligencias asociadas a este hecho que hoy conmociona a toda Colombia.

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Este desgarrador caso vuelve a encender las alarmas de prevención sobre los peligros ocultos que representan los electrodomésticos pesados o abandonados en los hogares, los cuales se transforman en un riesgo letal para los más chicos que, en su inocencia, no logran dimensionar el peligro.