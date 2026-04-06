Una tragedia incomprensible enluta a la localidad de Vista Hermosa, en el departamento de Meta, Colombia. Dos niños, hermanos de 5 y 8 años, fallecieron por asfixia tras quedar atrapados de manera accidental dentro de un freezer (una nevera comercial) que se encontraba en desuso en el interior de su vivienda.
Escondida y tragedia: dos hermanitos murieron por asfixia tras quedar encerrados en un freezer
Los niños quedaron encerrados dentro de un freezer, lugar que eligieron para esconderse mientras jugaban. Los protagonistas de la tragedia murieron por asfixia
De acuerdo con las primeras reconstrucciones realizadas por las autoridades policiales, los chicos se encontraban jugando a las escondidas. En su afán por encontrar el escondite perfecto, ingresaron al gran electrodoméstico apagado. Lamentablemente, el diseño de la puerta, que cuenta con un sistema de cierre hermético, no les permitió volver a abrirla desde adentro, convirtiendo el juego infantil en una trampa mortal.
El drama se desató cuando los familiares, al notar la prolongada ausencia de los menores y el silencio inusual en la propiedad, comenzaron a buscarlos desesperadamente por todos los rincones. Tras varios minutos de angustia, descubrieron la dolorosa escena al abrir la puerta del aparato.
En medio de la conmoción, los niños fueron trasladados de urgencia al hospital municipal de Vista Hermosa. Sin embargo, los médicos de guardia confirmaron la peor noticia: ambos habían llegado ya sin signos vitales. Pese a los exhaustivos intentos de reanimación cardiopulmonar realizados por el equipo de especialistas que se encontraba en el lugar, la prolongada falta de oxígeno en un espacio tan reducido fue letal.
Tragedia de dos niños por asfixia
Si bien todos los indicios y testimonios apuntan a un accidente doméstico provocado por una travesura en un freezer, el nivel de la tragedia obligó a la intervención inmediata de la Justicia. Equipos judiciales y peritos criminalísticos se desplazaron hasta el domicilio familiar para aislar la zona, recolectar pruebas y realizar planimetrías del lugar.
El objetivo de las autoridades es reconstruir con exactitud la línea de tiempo del incidente y determinar si existen responsabilidades adicionales o negligencias asociadas a este hecho que hoy conmociona a toda Colombia.
Este desgarrador caso vuelve a encender las alarmas de prevención sobre los peligros ocultos que representan los electrodomésticos pesados o abandonados en los hogares, los cuales se transforman en un riesgo letal para los más chicos que, en su inocencia, no logran dimensionar el peligro.