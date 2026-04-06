Feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo tras el paso de Semana Santa

El año ya tomó ritmo y, tras el reciente descanso que combinó el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas con Semana Santa, mucha gente ya se hace la misma pregunta de siempre: ¿cuándo hay más feriados y vuelve a haber un fin de semana largo?
Para los ansiosos que ya están pensando en armar las valijas o simplemente en tener unos días extra para desconectar de la rutina, la respuesta está a la vuelta de la esquina. Afortunadamente, no habrá que esperar demasiado, ya que el quinto mes del año llega con dos fines de semana de tres días, ambos con un feriado de por medio.
Feriados 2026: el próximo fin de semana largo
El próximo feriado nacional en el calendario de este 2026 es el Día del Trabajador, que se celebra internacionalmente el 1 de mayo.
Este año, la fecha patria cae un día viernes, lo que empalma perfectamente con el sábado 2 y el domingo 3, conformando el próximo fin de semana largo de tres días en todo el país. Se trata de un feriado inamovible, por lo que el descanso está garantizado para arrancar el mes de la mejor manera.
Feriados 2026: mayo trae “yapa”
Para quienes no puedan aprovechar el primer fin de semana de mayo, el calendario ofrece una rápida revancha. Hacia finales del mismo mes, los argentinos celebraremos un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.
El histórico 25 de mayo, que también es un feriado nacional inamovible, cae en 2026 un día lunes. De esta manera, sumado al sábado 23 y al domingo 24, se configurará el segundo fin de semana largo del mes.
Para agendar: los próximos fines de semana largos confirmados
Para ir planificando con tiempo, este es el resumen de los próximos descansos que se vienen a corto plazo:
- Viernes 1 al domingo 3 de mayo: fin de semana largo por el Día del Trabajador (1 de mayo).
- Sábado 23 al lunes 25 de mayo: fin de semana largo por el Día de la Revolución de Mayo (25 de mayo).
Con estas fechas en el horizonte, el sector turístico local ya se prepara para recibir movimiento, mientras que los ciudadanos pueden empezar a trazar sus planes para disfrutar del merecido descanso.