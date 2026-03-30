Feriados de Semana Santa 2026: qué días se pagan doble y por qué el Jueves Santo trae una sorpresa salarial

Al superponerse la festividad religiosa con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, la jornada absorbe el peso de este último, convirtiéndose legalmente en un Feriado Nacional inamovible.

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Feriados de Semana Santa: ¿qué días se pagan doble?

Según lo establece la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) en su artículo 166, en los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. Esto significa que el empleado no está obligado a trabajar en Semana Santa y, si no lo hace, cobra su jornada de manera normal.

Pero la gran diferencia este año es para aquellos a los que sí les toque ir a sus puestos de trabajo.

En 2026, tanto el jueves 2 como el viernes 3 de abril se deben pagar doble. La legislación es clara: quienes presten servicios en esos días “cobrarán la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual”; es decir, un recargo del 100%.

En un año normal, si el empleador decide que se trabaja el Jueves Santo, el empleado cobra su jornada simple sin recargos. Al coincidir con el 2 de abril, esa regla queda anulada y el pago doble es obligatorio por ley.

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¿Qué pasa con el fin de semana de Semana Santa?

Para el resto del fin de semana extralargo, las reglas vuelven a la normalidad:

Sábado Santo (4 de abril): Es considerado un día laborable normal. Si el empleado trabaja habitualmente los sábados (hasta las 13 horas o según su convenio), percibe su salario habitual sin recargos. Si excede esa jornada, aplican las horas extras convencionales.

Domingo de Resurrección o de Pascua (5 de abril): Tampoco es feriado nacional. El trabajo dominical tiene sus propios recargos y compensaciones francas según la ley y el Convenio Colectivo de Trabajo de cada sector, pero no califica bajo la norma de los feriados nacionales.

De esta manera, la Semana Santa 2026 no solo invita al descanso o la reflexión, sino que obliga a los empleadores a sacar bien las cuentas de cara a la liquidación de abril.