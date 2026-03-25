Feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo tras el 24 de marzo

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Feriados 2026: por qué el Jueves Santo cambia de categoría

Habitualmente, el calendario oficial marca el Jueves Santo como un “día no laborable”. Esto implica que el cese de actividades no es obligatorio y queda a total criterio del empleador decidir si otorga o no el día libre a sus trabajadores.

Sin embargo, al coincidir en esta oportunidad con el 2 de abril (una fecha patria inamovible), el día adquiere automáticamente el carácter de feriado nacional. Esto asegura que la gran mayoría de las actividades laborales se detengan, garantizando el descanso o, en su defecto, el pago doble de la jornada según lo establece la ley.

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Cómo queda conformado el súper fin de semana largo de abril 2026

Con esta particularidad, el esquema de Semana Santa se convierte en un fin de semana extra largo (XXL) de cuatro días efectivos de descanso generalizado:

Jueves 2 de abril: feriado nacional inamovible (Día de Malvinas y Jueves Santo).

nacional inamovible (Día de Malvinas y Jueves Santo). Viernes 3 de abril: feriado nacional (Viernes Santo).

nacional (Viernes Santo). Sábado 4 y domingo 5 de abril: fin de semana habitual de Pascuas.

feriados 2026 fin de semana largo

Fuerte envión para el turismo por los feriados de Semana Santa

Esta modificación temporal es celebrada fuertemente por el sector turístico. Históricamente, el fin de semana de Pascuas es uno de los momentos de mayor movimiento interno en el país. Al garantizarse un feriado nacional extra desde el día jueves, se abre la puerta para que más familias puedan planificar "escapaditas" de cuatro días, dinamizando las economías regionales.

Por otra parte, cabe recordar a la población que durante esas jornadas (jueves 2 y viernes 3), organismos públicos, entidades bancarias y el mercado cambiario no tendrán actividad.