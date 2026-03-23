Semana Santa 2026: se suma un feriado nacional al clásico fin de semana extra largo

De esta manera, el esquema de Semana Santa queda conformado con un día adicional de descanso efectivo:

Jueves 2 de abril: feriado nacional por Malvinas

nacional por Viernes Santo: feriado nacional

nacional Sábado y domingo: fin de semana habitual

En la práctica, esto genera un fin de semana largo más extenso que el habitual, lo que impacta tanto en la organización laboral como en el movimiento turístico en todo el país.

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Semana Santa 2026: qué cambia respecto a otros años con los feriados

Tradicionalmente, el Jueves Santo es considerado día no laborable, lo que implica que queda a criterio del empleador otorgar o no el descanso. En cambio, al coincidir con el feriado del 2 de abril, pasa a ser obligatorio para la mayoría de las actividades, con las condiciones correspondientes a un feriado nacional.

Esto representa un beneficio para los trabajadores, ya que asegura una jornada de descanso que en otros años no está garantizada para todos.

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Impacto en turismo y actividad económica en Semana Santa

El calendario especial abre la puerta a una mayor movilización turística, con escapadas de cuatro días que suelen dinamizar economías regionales. Desde el sector turístico ya anticipan un aumento en las consultas y reservas para ese período.

Al mismo tiempo, el feriado también genera ajustes en el funcionamiento de servicios, bancos y organismos públicos, que no tendrán actividad durante esa jornada.

Así, la coincidencia entre Semana Santa y el 2 de abril convierte al calendario 2026 en uno de los más favorables para quienes buscan aprovechar un descanso extendido en el primer tramo del año.

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Los feriados nacionales que quedan este 2026

Feriados inamovibles

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas .

. Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20)

Días no laborables