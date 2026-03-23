La Semana Santa de 2026 llegará con una particularidad en la Argentina: habrá un feriado adicional debido a la coincidencia con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se conmemora cada 2 de abril. Este fin de semana extra largo es muy esperado por muchas personas, sobre todo para hacerse una escapadita y descansar.
Semana Santa 2026: se suma un feriado nacional al clásico fin de semana extra largo
A diferencia de otros años, en Semana Santa de este 2026 habrá un feriado nacional que reemplazará al tradicional Día no laborable. Por qué sucede este cambio
Según un relevamiento, para el turismo el fin de semana de Pascuas es uno de los más importantes del año por eso celebran que haya un feriado nacional más.
Semana Santa: un feriado adicional
Este año, esa fecha cae jueves y coincide con el tradicional Jueves Santo, que habitualmente es una jornada no laborable. Sin embargo, al tratarse de una fecha patria inamovible, el día adquiere carácter de feriado nacional, lo que amplía el descanso para muchos trabajadores.
De esta manera, el esquema de Semana Santa queda conformado con un día adicional de descanso efectivo:
- Jueves 2 de abril: feriado nacional por Malvinas
- Viernes Santo: feriado nacional
- Sábado y domingo: fin de semana habitual
En la práctica, esto genera un fin de semana largo más extenso que el habitual, lo que impacta tanto en la organización laboral como en el movimiento turístico en todo el país.
Semana Santa 2026: qué cambia respecto a otros años con los feriados
Tradicionalmente, el Jueves Santo es considerado día no laborable, lo que implica que queda a criterio del empleador otorgar o no el descanso. En cambio, al coincidir con el feriado del 2 de abril, pasa a ser obligatorio para la mayoría de las actividades, con las condiciones correspondientes a un feriado nacional.
Esto representa un beneficio para los trabajadores, ya que asegura una jornada de descanso que en otros años no está garantizada para todos.
Impacto en turismo y actividad económica en Semana Santa
El calendario especial abre la puerta a una mayor movilización turística, con escapadas de cuatro días que suelen dinamizar economías regionales. Desde el sector turístico ya anticipan un aumento en las consultas y reservas para ese período.
Al mismo tiempo, el feriado también genera ajustes en el funcionamiento de servicios, bancos y organismos públicos, que no tendrán actividad durante esa jornada.
Así, la coincidencia entre Semana Santa y el 2 de abril convierte al calendario 2026 en uno de los más favorables para quienes buscan aprovechar un descanso extendido en el primer tramo del año.
Los feriados nacionales que quedan este 2026
Feriados inamovibles
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo.
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17)
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20)
Días no laborables
- Lunes 23 de marzo: antes del feriado del 24 de marzo.
- Viernes 10 de julio: para extender el descanso tras el 9 de julio.
- Lunes 7 de diciembre: antes del feriado del 8 de diciembre.