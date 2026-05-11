Estados Unidos despliega 32 helicópteros y rompe récord en formación militar

Este vuelo no fue un simple ejercicio. Representó un récord mundial oficialmente reconocido por Guinness World Records, marcando la mayor formación de helicópteros en la historia. Cada máquina, un Bell OH58D Kiowa Warrior, avanzaba con exactitud milimétrica, casi rozando la sincronía de un reloj suizo, mientras los pilotos, entrenados durante años, coordinaban cada giro, cada ascenso y descenso, con una disciplina impresionante.

Helicopteros

Estados Unidos despliega 32 helicópteros y rompe récord en mayor formación militar

El hecho se centra en la coordinación y la complejidad técnica que implica volar en formación de ese tamaño. Un helicóptero es, por naturaleza, mucho más inestable que un avión de ala fija. Mantener 32 en estrecha proximidad exige no solo habilidad individual, sino comunicación impecable, confianza absoluta entre los pilotos y un control constante sobre variables como viento, velocidad y altura.