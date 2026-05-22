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Desafío

El acertijo que solo el 2% de las personas resuelve: cuál es el objeto que nadie quiere usar, pero todos podrían necesitar

Uno de los acertijos más clásicos te desafía a pensar y a poner en juego qué tan buen sentido común tenés. ¿Te animás a resolver este caso?

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
El acertijo que solo el 2% de las personas resuelve: cuál es el objeto que nadie quiere usar, pero todos podrían necesitar. Fuente ChatGPT

El acertijo que solo el 2% de las personas resuelve: cuál es el objeto que nadie quiere usar, pero todos podrían necesitar. Fuente ChatGPT

Los acertijos de lógica son uno de los desafíos mentales más utilizados para ejercitar la mente. Con una simple pregunta, invitan a pensar de manera diferente, analizar pistas y buscar soluciones que muchas veces parecen obvias una vez que se revelan, pero en realidad necesitan de la lógica y el sentido común.

En este caso, el desafío dice: quien lo fabrica no lo necesita, a quien lo compra no le sirve y quien lo usa no puede ni verlo ni sentirlo. ¿Qué objeto es?

A diferencia de los problemas tradicionales como los matemáticos, los acertijos de lógica suelen basarse en la observación y sobre todo en el uso del sentido común.

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&iquest;Te has puesto a pensar qu&eacute; objeto es fabricado por quien no lo necesita, quien lo compra no le sirve y quien lo usa no puede ni verlo ni sentirlo? Fuente: Per&uacute;

¿Te has puesto a pensar qué objeto es fabricado por quien no lo necesita, quien lo compra no le sirve y quien lo usa no puede ni verlo ni sentirlo? Fuente: Perú

El objetivo no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar fuera de lo habitual. Muchas veces la mente busca respuestas complicadas, cuando en realidad la solución está en algo cotidiano. ¿Estás listo/a para desafiarte y lograr responder uno de nivel medio?

El mejor de los acertijos para pensar: hay personas que lo venden, otras lo compran, pero nadie lo disfruta

Los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer correr el tiempo. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro. Este tipo de juegos es muy recomendable, sobre todo en adultos mayores, porque mejora la memoria, la concentración y la capacidad que tenemos de razonamiento. Además, resolverlos genera una sensación de satisfacción que motiva a seguir intentando nuevos desafíos.

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La respuesta del acertijo se encuentra en esta imagen. Fuente Canva

La respuesta del acertijo se encuentra en esta imagen. Fuente Canva

En esta ocasión, el desafío plantea una clara contradicción. A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan, solo es cuestión de usar el sentido común y la lógica. Si te animas, tómate un tiempo para pensar; si no, te damos una pista: es un objeto que está fabricado para una sola persona y está relacionado con el buen descanso.

Respuesta del acertijo

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla. La solución del acertijo es: el ataúd.

Si lo lograste, ¡felicitaciones, lo resolviste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.

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