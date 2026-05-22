El acertijo que solo el 2% de las personas resuelve: cuál es el objeto que nadie quiere usar, pero todos podrían necesitar

hombre fabricando, madera, taller ¿Te has puesto a pensar qué objeto es fabricado por quien no lo necesita, quien lo compra no le sirve y quien lo usa no puede ni verlo ni sentirlo? Fuente: Perú

El objetivo no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar fuera de lo habitual. Muchas veces la mente busca respuestas complicadas, cuando en realidad la solución está en algo cotidiano. ¿Estás listo/a para desafiarte y lograr responder uno de nivel medio?

El mejor de los acertijos para pensar: hay personas que lo venden, otras lo compran, pero nadie lo disfruta

Los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer correr el tiempo. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro. Este tipo de juegos es muy recomendable, sobre todo en adultos mayores, porque mejora la memoria, la concentración y la capacidad que tenemos de razonamiento. Además, resolverlos genera una sensación de satisfacción que motiva a seguir intentando nuevos desafíos.

ataud, mano, duelo La respuesta del acertijo se encuentra en esta imagen. Fuente Canva

En esta ocasión, el desafío plantea una clara contradicción. A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan, solo es cuestión de usar el sentido común y la lógica. Si te animas, tómate un tiempo para pensar; si no, te damos una pista: es un objeto que está fabricado para una sola persona y está relacionado con el buen descanso.

Respuesta del acertijo

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla. La solución del acertijo es: el ataúd.

Si lo lograste, ¡felicitaciones, lo resolviste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.