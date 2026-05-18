El acertijo para mentes hábiles: ¿qué objeto es negro cuando está limpio y blanco cuando está sucio?

A diferencia de los problemas tradicionales como los matemáticos, los acertijos de lógica suelen basarse en la observación y sobre todo en el uso del sentido común.

remera, negro, blanco, mancha Parece una contradicción, pero ¿te has puesto a pensar qué objeto es de color negro cuando está limpio y de color blanco cuando está sucio? Fuente Canva

El objetivo no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar fuera de lo habitual. Muchas veces la mente busca respuestas complicadas, cuando en realidad la solución está en algo cotidiano. ¿Estás listo/a para desafiarte y lograr responder uno de nivel fácil?

El mejor de los acertijos para pensar: ¿qué objeto está limpio cuando tiene color blanco?

Los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer correr el tiempo. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro. Este tipo de juegos es muy recomendable, sobre todo en adultos mayores, porque mejora la memoria, la concentración y la capacidad que tenemos de razonamiento. Además, resolverlos genera una sensación de satisfacción que motiva a seguir intentando nuevos desafíos.

niño en pizarron En esta imagen se encuentra la respuesta al acertijo. Fuente: Canva

En esta ocasión, el desafío plantea una clara contradicción. A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan, solo es cuestión de usar el sentido común y la lógica. Si te animas, tómate un tiempo para pensar, si no, te damos una pista: la usan los maestros y está en un espacio que usan muchas personas con un fin en común.

Respuesta del acertijo

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla. La solución del acertijo es: el pizarrón o una pizarra. Si lo lograste, ¡felicitaciones, lo resolviste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.