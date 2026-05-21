Pronóstico del tiempo en Mendoza: cuáles serán las temperaturas más altas del fin de semana largo

Pronóstico del tiempo en Mendoza: las temperaturas más altas del fin de semana XL

Para quienes planean salir temprano o disfrutar de la montaña, habrá que abrigarse bien, según indica el pronóstico del tiempo. El fin de semana largo arrancará el sábado 23 con una mañana fría, registrando una temperatura mínima de 3°C. Sin embargo, con el correr de las horas el cielo estará parcialmente nublado y la máxima escalará hasta los 14°C.

El domingo 24, las condiciones meteorológicas empezarán a mostrar un leve ascenso en el termómetro. La mínima será de 4°C, ideal para arrancar el día con unos mates, mientras que por la tarde el sol ganará terreno para registrar una tarde templada con una máxima de 16°C.

El broche de oro del fin de semana largo llegará el lunes 25 de mayo. Para el feriado patrio, el tiempo se presentará sumamente agradable en Mendoza. Tras una mínima de 5°C en las primeras horas, la temperatura máxima trepará hasta los 17°C, consolidando una jornada perfecta para los tradicionales festejos, reuniones familiares y paseos al aire libre sin rastro de lluvias a la vista.

pronostico-del-tiempo

Pronóstico del tiempo: muy buenos días para la semana que viene

pronostico-del-tiempo2

Hacia los días posteriores (martes y miércoles), el termómetro continuará en ascenso tocando los 20°C, marcando una semana laboral corta, pero con tintes casi primaverales en pleno mayo.