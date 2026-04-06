Confirmaron el precio del dólar el martes 7 de abril cuando abran los bancos

Luego de una semana corta en la que, sin embargo, el dólar tuvo varios movimientos en su precio, las entidades registraron pocos cambios y le confirmaron al Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuál será el precio de la moneda norteamericana cuando se habiliten todas las operaciones cambiarias para el público en general este lunes.

En tanto, en las cuevas también se confirmó cuál será el precio del dólar blue, que después de varias semanas costará menos que el dólar oficial. Esto se debe a que los arbolitos lo venderán a un precio de $1.405 contra los $1.415 del Banco Nación, mientras que otras entidades incluso lo comercializarán a un precio más alto.