Triste despedida para los chicos muertos en un accidente: "No existen palabras que puedan aliviar tanto dolor"

El comunicado, acompañado de imágenes de los tres jóvenes, comienza con un mensaje directo: "Nuestro más profundo y sincero pésame a toda la familia de Alfredo Ramires, Francisco González y José Salinas en este doloroso momento."

La esquela digital, encabezada por el escudo del club con un lazo de luto y la frase en mayúsculas "TILISARAO DE LUTO", flanqueada por dos palomas de la paz, es una muestra elocuente del duelo colectivo. En el centro, se muestran tres fotografías: la de Ramires con una sonrisa contenida bajo una capucha, la de González en una pose casual sosteniendo un mate, y la de Salinas con su indumentaria deportiva y una gorra, mostrando el espíritu joven de cada uno.

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Lágrimas de dolor por el accidente

El club destaca en su texto la importancia que estos jóvenes tenían no solo como deportistas, sino como seres humanos dentro de su comunidad: "Hoy nos toca despedir con enorme tristeza a tres jóvenes que han sido parte de nuestra institución, que han vestido con orgullo nuestros colores y que han dejado su huella en nuestro fútbol".

El mensaje tras el saldo trágico de la tragedia, subraya que la influencia de los chicos superaba lo que ocurría dentro de la cancha: "y en cada persona que compartió con ellos dentro y fuera de la cancha."

Apoyo incondicional a las familias tras el accidente

Cargado de una profunda empatía, el comunicado reconoce la incapacidad de la institución para calmar el sufrimiento de las familias por el accidente, seguido de muerte: "No existen palabras que puedan aliviar tanto dolor, pero queremos acompañar a sus familias, amigos y seres queridos, y expresar el inmenso pesar que hoy siente toda esta institución."

La despedida concluye con una promesa de recuerdo eterno, asegurando que su paso por el club no será olvidado: "Su recuerdo quedará para siempre en nuestra memoria y en nuestros corazones." El cierre de la emotiva esquela es "Hasta pronto, muchachos", una frase que resume el sentir de todo un pueblo que despide a sus jóvenes promesas y amigos.

El Club Sarmiento Juventud Unida se une así a una comunidad que, entre el dolor y la conmoción, busca consuelo mientras las autoridades investigan las causas del fatal siniestro que ha dejado un vacío irreparable en Tilisarao.