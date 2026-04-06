Fayad se ilusiona con que el adelanto de coparticipación pueda rondar los $130.000 millones

"Para nosotros es una oportunidad de financiarnos a una tasa baja y básicamente vamos a destinar ese adelanto de coparticipación al pago de la deuda porque se acercan amortizaciones de deuda. La diferencia es importante porque a este adelanto tendrá una tasa de interés anual del 15%, mientras que en el mercado internacional la tasa ronda el 35%", contó Fayad a Diario UNO.

victor fayad alfredo cornejo.jpg Víctor Fayad, con aval del gobernador Cornejo, avanza en la licitación de la nueva deuda

Si bien el monto de adelanto aún no está confirmado, en Casa de Gobierno ya celebran el gesto del presidente Javier Milei de haber incluido a Mendoza entre las 12 provincias a las que asistirá con el adelanto de coparticipación.

"Venimos haciendo las cosas bien y desde el Estado nacional se viene asistiendo a otras provincias con complicaciones para afrontar gastos corrientes. Ese no es nuestro caso, por eso planteamos que nos ayudaría mucho ese adelanto para financiar deuda con una tasa muy conveniente", remarcaron.

Cómo se va a devolver el adelanto de coparticipación

Si bien desde la gestión de Javier Milei ya marcaron que esos adelantos de coparticipación deberán devolverse dentro del ejercicio fiscal 2026, en Mendoza aún no tienen claro cómo será ese pago.

Sí saben que en la medida en que puedan estirarán el pago hacia fin de año, pero esperan la letra chica para confirmarlo.

Ya se estableció que la devolución se realizará mediante retenciones automáticas de la coparticipación y otros recursos nacionales. Pero hay que decir que las provincias deberán autorizar estas retenciones como garantía de pago.

La caída de la coparticipación y la recaudación impactan en Mendoza

Si bien no se destinará a gastos corrientes, la confirmación de que la Nación habilitará un adelanto de coparticipación a Mendoza, generó un alivio en el ministerio de Hacienda.

Es que en el tercer piso de Casa de Gobierno, en donde están pendientes de cómo se adelgazan las arcas mendocinas, vienen viendo el impacto no sólo de la caída de la recaudación, sino también de cómo bajó la misma coparticipación nacional.

Sólo por recordar los datos del primer bimestre hay que decir que en materia de coparticipación Mendoza recibió $36.000 millones menos, lo que refleja una caída del 8%.