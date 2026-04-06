Un conductor borracho perdió el control de la camioneta que manejaba por Guaymallén y chocó contra un árbol. Personal de Tránsito y la Policía trabajaron en el lugar, quienes le hicieron un test de alcoholemia al hombre y el resultado sorprendió a todos, ya que tenía más de 4 veces lo permitido por Ley.
Un conductor borracho con 4 veces más de alcohol de lo permitido se estrelló contra un árbol
Manejaba su camioneta por Guaymallén hasta que tuvo un accidente al perder el control del vehículo. El conductor borracho dio positivo en el test de alcoholemia
El accidente ocurrió alrededor de las 4.25 de este lunes, cuando el conductor borracho, de 49 años, manejaba su camioneta Fiat Toro por calle Pedernera hacia el norte. Al llegar al cruce con calle Bandera de los Andes, en Guaymallén, perdió el control y se estrelló contra un árbol.
La Policía y personal de Tránsito llegaron al lugar, y verificaron que el hombre estaba sin heridas de gravedad, pero notaron que algo no estaba bien.
El test que confirmó la alcoholemia del conductor borracho
Debido al accidente, le hicieron la prueba de alcoholemia al hombre, y el resultado fue inesperado. Tenía 2,8 gramos de alcohol en sangre, 4 veces más de lo permitido por la Ley de Tránsito en Mendoza, que es hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre para particulares.
Luego de los peritajes en el lugar, el conductor borracho fue trasladado a la Comisaría 25, de Guaymallén para procesarlo por la infracción.