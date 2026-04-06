Un conductor borracho con 4 veces más de alcohol de lo permitido se estrelló contra un árbol

El accidente ocurrió alrededor de las 4.25 de este lunes, cuando el conductor borracho, de 49 años, manejaba su camioneta Fiat Toro por calle Pedernera hacia el norte. Al llegar al cruce con calle Bandera de los Andes, en Guaymallén, perdió el control y se estrelló contra un árbol.

conductor borracho accidente guaymallen 2 El accidente con el conductor borracho ocurrió en el cruce de calle Pedernera y Bandera de los Andes, de Guaymallén. Foto: Google Maps

La Policía y personal de Tránsito llegaron al lugar, y verificaron que el hombre estaba sin heridas de gravedad, pero notaron que algo no estaba bien.