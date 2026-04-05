Dos motociclistas chocaron contra un árbol en Colonia Las Rosas, Tunuyán. Producto del accidente uno falleció y el otro quedó en grave estado de salud en el hospital Scaravelli.
Tragedia
Dos motociclistas chocaron contra un árbol y uno de ellos falleció
El accidente ocurrió en Colonia Las Rosas, Tunuyán, este domingo. Uno de los ocupantes murió y el otro quedo en grave estado de salud
De acuerdo con la información oficial, el choque tuvo lugar en calle Tabanera. Las víctimas circulaban en una Zanella 150.
Dado que pasó hace pocas horas aún no han podido establecer quién conducía el vehículo ni tampoco sus identidades.
En el lugar trabajó personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyos miembros pudieron constatar que uno de los ocupantes de la moto falleció y el otro tiene politraumatismos graves y está en grave estado de salud.
Las primeras pericias intentan determinar si en el accidente participó un tercero que escapó del lugar.