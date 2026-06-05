Boca habló con el Vasco Arruabarrena para que reemplace a Úbeda: cuál fue la respuesta

El Vasco Arruabarrena es el elegido para reemplazar a Úbeda

Arruabarrena, ex defensor xeneize, fue el elegido por Riquelme para reemplazar a Claudio Úbeda, quien quedó en el cargo luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo y sumó el 60% de los puntos. Sin embargo, el Sifón no pudo clasificar al club auriazul a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 y por eso debió partir.

Arruabarrena fue un jugador importante en Boca, donde jugó 178 partidos y marcó dos goles en la final de la Copa Libertadores del año 2000.

Unos días después de la decisión de no renovar el contrato de Claudio Úbeda, que vence al finalizar el semestre, Boca ya decidió que sea Rodolfo Arruabarrena quien lo reemplace.

arruabarrena.jpg Arruabarrena recibió un llamado de Boca.

Los títulos de Arruabarrena en Boca

El Vasco comenzó como DT en Tigre en 2010 y ya tuvo un ciclo como DT de Boca entre 2014 y 2016.

En aquel momento, Arruabarrena fue campeón del primer torneo largo de 30 equipos, en 2015, y llegó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2014, instancia en la que fue eliminado por River.

Además se consagró campeón de la Copa Argentina 2015.

Al año siguiente, clasificado a la Libertadores, su equipo accedió a los octavos de final y volvió a enfrentarse con River, en una serie que fue suspendida luego del incidente del gas pimienta. Como resultado, Boca fue descalificado.