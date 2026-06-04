Almirón no se va de Rosario Central y Boca pierde un candidato: "Hay un proyecto"

Javier Mascherano Los rumores indicaban que Mascherano llegaría a Rosario Central y Almirón a Boca. Nada de eso pasará.

Los números de Almirón en Rosario Central

Almirón en Rosario Central tiene números positivos:

Dirigió 27 partidos.

Ganó en 15 oportunidades.

Tuvo 5 empates.

Cayó 7 veces. Quedó eliminado en semifinales del Torneo Apertura 2026 (0 a 1 contra River en el Monumental). Cayó en 16avos de final de la Copa Argentina (0 a 3 frente a Estudiantes de La Plata). Clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores. Ganó el único clásico de Rosario que disputó (como visitante por 2 a 0).



Jorge Almirón Almirón fue ratificado como DT de Rosario Central.

El presidente de Rosario Central ratificó a Jorge Almirón

Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, brindó una conferencia de prensa donde explicó por qué el DT seguirá en el Canalla: "No encuentro argumentos para que se tenga que ir Almirón".

Embed "NO ENCUENTRO ARGUMENTOS PARA QUE SE TENGA QUE IR ALMIRÓN", dijo Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, ante las incógnitas sobre el futuro del actual DT del Canalla.



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"A modo de objetivo creo que hemos logrado todo lo que nos propusimos. Después empezamos a generarnos ilusiones. No solo que entramos entre los primeros 8 sino que entramos en los primeros 4", detalló Belloso.

"Hasta mi mamá me pide que eche a Almirón, pero hay un proyecto", continuó el máximo mandatario del club rosarino.

Jorge Almirón Almirón continuará en Rosario Central y su regreso a Boca deberá esperar.

Cómo le fue a Boca con Almirón como DT

El paso de Jorge Almirón por Boca Juniors (entre abril y noviembre de 2023) fue un ciclo cargado de contrastes, donde la obsesión por la Copa Libertadores camufló un andar bastante irregular en el ámbito local.

Desde su debut en la caída por 1 a 0 frente a San Lorenzo el 12 de abril de ese año, sus números en el Xeneize fueron los siguientes:

Dirigió 43 partidos.

Ganó 17.

Empató 13.

Perdió 13.

Logró el 50% de efectividad, pero fuera de La Bombonera solo obtuvo el 36% de los puntos en 23 partidos con 6 triunfos, 6 empates y 10 caídas).

Cayó en los dos Superclásicos del año: 1 a 0 en el Monumental y 2 a 0 en La Bombonera.

Su ciclo terminó abruptamente con su renuncia tras perder la final continental ante Fluminense y hoy, tres años después, su nombre vuelve a sonar en el conjunto de La Ribera.