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Habló el presidente Canalla

Almirón no se va de Rosario Central y Boca pierde un candidato: "Hay un proyecto"

Luego de la salida de Claudio Úbeda en Boca y los rumores de la salida de Jorge Almirón en Rosario Central todo indicaba que sería DT del Xeneize: ¿qué sucedió?

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Almirón continuará como DT de Rosario Central a pesar de los rumores.

Almirón continuará como DT de Rosario Central a pesar de los rumores.

El receso mundialista permitió que los equipos argentinos se rearmen de cara al segundo semestre con el objetivo de volver a pelear por títulos, y los primeros cambios llegaron en el banco de suplentes de un grande: Claudio Úbeda no fue renovado en Boca, mientras que los rumores indicaban que Jorge Almirón sería despedido en Rosario Central.

La danza de nombres hasta se animó a indicar que asumiría un ex jugador de River y amigo de Ángel Di María como entrenador Canalla: Javier Mascherano. No obstante, habló Gonzalo Belloso, presidente del conjunto rosarino y desmintió todo lo expresado.

Además, también trascendió que el Jefecito tiene una cláusula con Inter Miami que indica que no puede dirigir hasta septiembre de 2026.

Javier Mascherano
Los rumores indicaban que Mascherano llegar&iacute;a a Rosario Central y Almir&oacute;n a Boca. Nada de eso pasar&aacute;.

Los rumores indicaban que Mascherano llegaría a Rosario Central y Almirón a Boca. Nada de eso pasará.

Los números de Almirón en Rosario Central

Almirón en Rosario Central tiene números positivos:

  • Dirigió 27 partidos.
  • Ganó en 15 oportunidades.
  • Tuvo 5 empates.
  • Cayó 7 veces.
    • Quedó eliminado en semifinales del Torneo Apertura 2026 (0 a 1 contra River en el Monumental).
    • Cayó en 16avos de final de la Copa Argentina (0 a 3 frente a Estudiantes de La Plata).
    • Clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores.
    • Ganó el único clásico de Rosario que disputó (como visitante por 2 a 0).
Jorge Almirón
Almir&oacute;n fue ratificado como DT de Rosario Central.

Almirón fue ratificado como DT de Rosario Central.

El presidente de Rosario Central ratificó a Jorge Almirón

Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, brindó una conferencia de prensa donde explicó por qué el DT seguirá en el Canalla: "No encuentro argumentos para que se tenga que ir Almirón".

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"A modo de objetivo creo que hemos logrado todo lo que nos propusimos. Después empezamos a generarnos ilusiones. No solo que entramos entre los primeros 8 sino que entramos en los primeros 4", detalló Belloso.

"Hasta mi mamá me pide que eche a Almirón, pero hay un proyecto", continuó el máximo mandatario del club rosarino.

Jorge Almirón
Almir&oacute;n continuar&aacute; en Rosario Central y su regreso a Boca deber&aacute; esperar.

Almirón continuará en Rosario Central y su regreso a Boca deberá esperar.

Cómo le fue a Boca con Almirón como DT

El paso de Jorge Almirón por Boca Juniors (entre abril y noviembre de 2023) fue un ciclo cargado de contrastes, donde la obsesión por la Copa Libertadores camufló un andar bastante irregular en el ámbito local.

Desde su debut en la caída por 1 a 0 frente a San Lorenzo el 12 de abril de ese año, sus números en el Xeneize fueron los siguientes:

  • Dirigió 43 partidos.
  • Ganó 17.
  • Empató 13.
  • Perdió 13.
  • Logró el 50% de efectividad, pero fuera de La Bombonera solo obtuvo el 36% de los puntos en 23 partidos con 6 triunfos, 6 empates y 10 caídas).
  • Cayó en los dos Superclásicos del año: 1 a 0 en el Monumental y 2 a 0 en La Bombonera.

Su ciclo terminó abruptamente con su renuncia tras perder la final continental ante Fluminense y hoy, tres años después, su nombre vuelve a sonar en el conjunto de La Ribera.

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