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Federico Serpa, el mendocino de Los Pumitas que fue máximo goleador del Mundial

Una sana costumbre del rugby mendocino es aportar jugadores a Los Pumitas, pero en el Mundial M20 2026 Federico Serpa se destacó y terminó siendo el goleador

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Serpa brilló en el Mundial juvenil.

Serpa brilló en el Mundial juvenil.

Una sana costumbre del rugby mendocino es aportar jugadores a Los Pumitas, pero en este 2026 hubo uno que se destacó por encima del resto y terminó siendo el goleador del Mundial M20 que se jugó en Georgia.

Federico Serpa, apertura de Los Tordos, acumuló 63 puntos y encabezó el listado de máximos anotadores del certamen por encima de Jake Dalziel de Escocia (49); Yaqeen Ahmed, campeón con Sudáfrica, (46); Hugh Shields de Inglaterra (46) y Charlie O'Shea de Irlanda (42) quienes completaron el Top 5.

Federico Serpa se destacó en el Mundial M20 con Los Pumitas.

Federico Serpa se destacó en el Mundial M20 con Los Pumitas.

Para tomar una dimensión del logro del joven rugbier de 19 años de edad el Mundial M20 empezó a jugarse en 2008 y el único argentino que había sido máximo goleador era el rosarino Patricio Fernández en 2013 y 2014, con 82 y 73 puntos, respectivamente.

Serpa tuvo un gran 2025 en el que debutó en la Primera de Los Tordos y luego con su club fue campeón y mejor jugador del Nacional de Clubes Campeones M19 Veco Villegas, eso le abrió las puertas de Los Pumitas con los que ya había estado en el Rugby Championship M20 donde jugó dos partidos y marcó 18 puntos.

En el Mundial M20 el talentoso número 10 marcó un try y 7 conversiones en el debut ante Estados Unidos (78-14), luego ante Irlanda (62-40) acumuló un try, 2 penales y 8 conversiones, y en el cierre de la fase de grupos ante Inglaterra (38-40) sumó un par de conversiones.

Tras quedar fuera de las semifinales el seleccionado nacional perdió con Escocia (44-26) y Serpa fue suplente sumando dos conversiones, y finalmente frente a Australia (29-52) aportó 3 conversiones y un penal.

Otro que se destacó fue el tucumano Simón Pfister, tryman del Mundial con 8 conquistas.

Los Pumitas mendocinos en el Mundial M20 *

  • 2008: Luis Torres (Mendoza RC)
  • 2009: Rodrigo Báez (Liceo)
  • 2010: Alexis Barone (Teqüé), Esteban Viale (Tacurú) y Gonzalo Vila (Mendoza RC).
  • 2011: No hubo mendocinos
  • 2012: Matías Díaz (Teqüé)
  • 2013: Matías Díaz (Teqüé) y Axel Müller (Marista)
  • 2014: Tomás Granella y Federico Giménez (Liceo)
  • 2015: Tomás Granella (Liceo)
  • 2016: Bautista Stábile (Mendoza RC)
  • 2017: Rodrigo Martínez (Los Tordos) y Bautista Stábile (Mendoza RC)
  • 2018: Rodrigo Martínez (Los Tordos)
  • 2019: Rodrigo Isgró (Mendoza RC) y Juan Martín González (Marista)
  • 2020: No se jugó
  • 2021-22: No hubo Mundial M20 y Los Pumitas jugaron otras competencias.
  • 2023: Tomás Bartolini (Marista), Aitor Bildosola y Juan Manuel Vivas (Los Tordos) y Ernesto Giúdice (Mendoza RC)
  • 2024: Juan Manuel Vivas, Álvaro García (Los Tordos); Genaro Podestá, Agustín Sarelli (Marista); Renzo Martìn y Jerónimo Llorens (Teqüé) y Julián Rossi (Liceo).
  • 2025: Álvaro García, Tomás Duclós, Jerónimo Otaño (Los Tordos) y Juan Ignacio Rodríguez (Liceo)
  • 2026: Bautista Salinas, Federico Serpa (Los Tordos), Laureano Valle y Tomás Canedo (Mendoza RC)

*Hasta el 2007 los mundiales juveniles eran de las categorías M19 y M21.

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