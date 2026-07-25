Federico Serpa, el mendocino de Los Pumitas que fue máximo goleador del Mundial

Serpa tuvo un gran 2025 en el que debutó en la Primera de Los Tordos y luego con su club fue campeón y mejor jugador del Nacional de Clubes Campeones M19 Veco Villegas, eso le abrió las puertas de Los Pumitas con los que ya había estado en el Rugby Championship M20 donde jugó dos partidos y marcó 18 puntos.

En el Mundial M20 el talentoso número 10 marcó un try y 7 conversiones en el debut ante Estados Unidos (78-14), luego ante Irlanda (62-40) acumuló un try, 2 penales y 8 conversiones, y en el cierre de la fase de grupos ante Inglaterra (38-40) sumó un par de conversiones.

Tras quedar fuera de las semifinales el seleccionado nacional perdió con Escocia (44-26) y Serpa fue suplente sumando dos conversiones, y finalmente frente a Australia (29-52) aportó 3 conversiones y un penal.

Otro que se destacó fue el tucumano Simón Pfister, tryman del Mundial con 8 conquistas.

Los Pumitas mendocinos en el Mundial M20 *

2008: Luis Torres (Mendoza RC)

2009: Rodrigo Báez (Liceo)

2010: Alexis Barone (Teqüé), Esteban Viale (Tacurú) y Gonzalo Vila (Mendoza RC).

2011: No hubo mendocinos

2012: Matías Díaz (Teqüé)

2013: Matías Díaz (Teqüé) y Axel Müller (Marista)

2014: Tomás Granella y Federico Giménez (Liceo)

2015: Tomás Granella (Liceo)

2016: Bautista Stábile (Mendoza RC)

2017: Rodrigo Martínez (Los Tordos) y Bautista Stábile (Mendoza RC)

2018: Rodrigo Martínez (Los Tordos)

2019: Rodrigo Isgró (Mendoza RC) y Juan Martín González (Marista)

2020: No se jugó

2021-22: No hubo Mundial M20 y Los Pumitas jugaron otras competencias.

2023: Tomás Bartolini (Marista), Aitor Bildosola y Juan Manuel Vivas (Los Tordos) y Ernesto Giúdice (Mendoza RC)

2024: Juan Manuel Vivas, Álvaro García (Los Tordos); Genaro Podestá, Agustín Sarelli (Marista); Renzo Martìn y Jerónimo Llorens (Teqüé) y Julián Rossi (Liceo).

2025: Álvaro García, Tomás Duclós, Jerónimo Otaño (Los Tordos) y Juan Ignacio Rodríguez (Liceo)

2026: Bautista Salinas, Federico Serpa (Los Tordos), Laureano Valle y Tomás Canedo (Mendoza RC)

*Hasta el 2007 los mundiales juveniles eran de las categorías M19 y M21.