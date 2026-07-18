Los Pumas, con el espíritu y la camiseta de México 86, no pudieron con Inglaterra

Los Pumas cayeron ante los ingleses.

Sin embargo, dos tries ingleses y las amarillas a Oviedo y Santiago Carreras fueron lapidarias para un equipo argentino que en el cierre al menos pudo sumar un bonus defensivo con el try de Justo Piccardo, aunque en la última jugada hubo un evidente tackle alto a Bautista Delguy que le impidió apoyar la conquista que hubiera significado el empate.

El seleccionado nacional cerró así la primera ventana del nuevo certamen en la que había perdido con Escocia (47-38) y luego había vencido a Gales (35-21).

El Nations Championship 2026

La 3ra fecha

Nueva Zelanda 40 - Irlanda 21

Japón vs 15 - Francia 42

Australia 57 - Italia 10

Fiji 17 - Escocia 33

Sudáfrica 43 - Gales 0

Los Pumas 24 - Inglaterra 31

Posiciones

Conferencia Norte: Francia 12, Escocia 11, Irlanda e Inglaterra 10, Gales 5 e Italia 0.

Conferencia Sur: Sudáfrica 15, Nueva Zelanda 15, Australia 8, Argentina 7, Japón 4 y Fiji 0.

El calendario de Los Pumas

4 de julio – Los Pumas 38 vs Escocia 47 – Córdoba (Nations Championship)

11 de julio – Los Pumas 35 vs Gales 21 – San Juan (Nations Championship)

18 de julio – Los Pumas vs Inglaterra – 16:00 hs – Santiago del Estero (Nations Championship)

8 de agosto – Los Pumas vs Sudáfrica – 16:00 hs – Buenos Aires, Vélez (Test-Match)

29 de agosto – Los Pumas vs Australia – 16:00 hs – Jujuy (Test-Match)

5 de septiembre – Los Pumas vs Australia – 18:00 hs – Mendoza (Test-Match)

6 de noviembre – Los Pumas vs Irlanda – 17:10 hs – Dublín (Nations Championship)

14 de noviembre – Los Pumas vs Italia – 8:40 hs – Génova (Nations Championship)

21 de noviembre – Los Pumas vs Francia – 17:10 hs – París (Nations Championship)

27-28-29 de noviembre – Fin de semana de finales – Twickenham, Londres (Nations Championship)

*Los partidos están en HORA ARGENTINA.