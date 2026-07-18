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Nations Championship

Los Pumas, con el espíritu y la camiseta de México 86, no pudieron con Inglaterra

Los Pumas, usando una camiseta homenaje a México 86, cayeron ante Inglaterra en Santiago del Estero

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Los Pumas cayeron ajustadamente ante Inglaterra.

Los Pumas cayeron ajustadamente ante Inglaterra.

Los Pumas, con una camiseta homenaje a los 40 años del Mundial de México 86, cayeron por 31 a 24 ante Inglaterra en la tercera fecha del Nations Championship.

Los Pumas usaron una camiseta parecida a la que utiliz&oacute; la Selecci&oacute;n argentina de f&uacute;tbol en el Mundial '86.

Los Pumas usaron una camiseta parecida a la que utilizó la Selección argentina de fútbol en el Mundial '86.

En Santiago del Estero, con la camiseta especialmente diseñada por Le Coq Sportif, el equipo argentino llegó a estar a solo dos puntos, pero pagó caros sus errores y la indisciplina en un segundo tiempo lleno de tarjetas amarillas que terminó con un fallo polémico que pudo haber sido el empate.

Tras un parcial desfavorable de 19 a 3, Los Pumas reaccionaron con un try de Mateo Carreras y un try penal.

Los Pumas cayeron ante los ingleses.

Los Pumas cayeron ante los ingleses.

Sin embargo, dos tries ingleses y las amarillas a Oviedo y Santiago Carreras fueron lapidarias para un equipo argentino que en el cierre al menos pudo sumar un bonus defensivo con el try de Justo Piccardo, aunque en la última jugada hubo un evidente tackle alto a Bautista Delguy que le impidió apoyar la conquista que hubiera significado el empate.

El seleccionado nacional cerró así la primera ventana del nuevo certamen en la que había perdido con Escocia (47-38) y luego había vencido a Gales (35-21).

El Nations Championship 2026

La 3ra fecha

  • Nueva Zelanda 40 - Irlanda 21
  • Japón vs 15 - Francia 42
  • Australia 57 - Italia 10
  • Fiji 17 - Escocia 33
  • Sudáfrica 43 - Gales 0
  • Los Pumas 24 - Inglaterra 31

Posiciones

  • Conferencia Norte: Francia 12, Escocia 11, Irlanda e Inglaterra 10, Gales 5 e Italia 0.
  • Conferencia Sur: Sudáfrica 15, Nueva Zelanda 15, Australia 8, Argentina 7, Japón 4 y Fiji 0.

El calendario de Los Pumas

  • 4 de julio – Los Pumas 38 vs Escocia 47 – Córdoba (Nations Championship)
  • 11 de julio – Los Pumas 35 vs Gales 21 – San Juan (Nations Championship)
  • 18 de julio – Los Pumas vs Inglaterra – 16:00 hs – Santiago del Estero (Nations Championship)
  • 8 de agosto – Los Pumas vs Sudáfrica – 16:00 hs – Buenos Aires, Vélez (Test-Match)
  • 29 de agosto – Los Pumas vs Australia – 16:00 hs – Jujuy (Test-Match)
  • 5 de septiembre – Los Pumas vs Australia – 18:00 hs – Mendoza (Test-Match)
  • 6 de noviembre – Los Pumas vs Irlanda – 17:10 hs – Dublín (Nations Championship)
  • 14 de noviembre – Los Pumas vs Italia – 8:40 hs – Génova (Nations Championship)
  • 21 de noviembre – Los Pumas vs Francia – 17:10 hs – París (Nations Championship)
  • 27-28-29 de noviembre – Fin de semana de finales – Twickenham, Londres (Nations Championship)

*Los partidos están en HORA ARGENTINA.

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