Los Pumas, con el espíritu y la camiseta de México 86, no pudieron con Inglaterra

Los Pumas, con una camiseta homenaje a los 40 años del Mundial de México 86, cayeron por 31 a 24 ante Inglaterra en la tercera fecha del Nations Championship.
Los Pumas, con una camiseta homenaje a los 40 años del Mundial de México 86, cayeron por 31 a 24 ante Inglaterra en la tercera fecha del Nations Championship.
En Santiago del Estero, con la camiseta especialmente diseñada por Le Coq Sportif, el equipo argentino llegó a estar a solo dos puntos, pero pagó caros sus errores y la indisciplina en un segundo tiempo lleno de tarjetas amarillas que terminó con un fallo polémico que pudo haber sido el empate.
Tras un parcial desfavorable de 19 a 3, Los Pumas reaccionaron con un try de Mateo Carreras y un try penal.
Sin embargo, dos tries ingleses y las amarillas a Oviedo y Santiago Carreras fueron lapidarias para un equipo argentino que en el cierre al menos pudo sumar un bonus defensivo con el try de Justo Piccardo, aunque en la última jugada hubo un evidente tackle alto a Bautista Delguy que le impidió apoyar la conquista que hubiera significado el empate.
El seleccionado nacional cerró así la primera ventana del nuevo certamen en la que había perdido con Escocia (47-38) y luego había vencido a Gales (35-21).
La 3ra fecha
Posiciones
*Los partidos están en HORA ARGENTINA.