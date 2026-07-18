"Clonen a Messi": la bandera de unos mendocinos se volvió viral y TyC Sports la celebró en pleno Mundial

Entre tantas camisetas celestes y blancas, una bandera mendocina logró robarse todas las miradas durante las horas previas a la final del Mundial. Con una frase tan simple como ingeniosa, un grupo de hinchas exhibió un cartel que decía: "Clonen a Messi. Mendoza". La ocurrencia no pasó inadvertida y terminó viralizándose cuando TyC Sports la compartió en sus redes sociales con una frase que resumía el sentir de muchos: "Jajaja, espectacular la bandera de estos mendocinos".
La publicación rápidamente comenzó a sumar miles de interacciones y, como suele ocurrir cuando Mendoza aparece en escena, los comprovincianos coparon los comentarios. "Mansa Mendoza", escribió un usuario. "Mi Mendoza querida", respondió otro. Tampoco faltaron los clásicos "De Mendoza para el mundo" y el ingenioso "De la República de Eugenio Bustos al mundo", en referencia a la localidad.
La bandera ingeniosa que alienta a Messi
Mientras la Selección se prepara para disputar una nueva final, los argentinos siguen encontrando maneras originales de hacerse notar en las tribunas. Esta vez fue una bandera mendocina, una ocurrencia dedicada a Lionel Messi y una lluvia de comentarios que volvió a demostrar que, cuando juega la Scaloneta, también hay espacio para el humor y el orgullo de llevar el nombre de Mendoza a cualquier rincón del mundo.
En pocas palabras
- Bandera mendocina: Una bandera con la frase "Clonen a Messi. Mendoza" se viralizó en el Mundial.
- Viralización mediática: El cartel fue compartido por TyC Sports en redes sociales, generando orgullo entre los mendocinos.
- Orgullo local: La ocurrencia demuestra el ingenio y el humor de los hinchas argentinos en el contexto de la Copa del Mundo.