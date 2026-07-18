"Clonen a Messi": la bandera de unos mendocinos se volvió viral y TyC Sports la celebró en pleno Mundial

De Eugenio Bustos a Nueva York sin escalas. El ingenio da para todo.

La publicación rápidamente comenzó a sumar miles de interacciones y, como suele ocurrir cuando Mendoza aparece en escena, los comprovincianos coparon los comentarios. "Mansa Mendoza", escribió un usuario. "Mi Mendoza querida", respondió otro. Tampoco faltaron los clásicos "De Mendoza para el mundo" y el ingenioso "De la República de Eugenio Bustos al mundo", en referencia a la localidad.

La bandera ingeniosa que alienta a Messi

Mientras la Selección se prepara para disputar una nueva final, los argentinos siguen encontrando maneras originales de hacerse notar en las tribunas. Esta vez fue una bandera mendocina, una ocurrencia dedicada a Lionel Messi y una lluvia de comentarios que volvió a demostrar que, cuando juega la Scaloneta, también hay espacio para el humor y el orgullo de llevar el nombre de Mendoza a cualquier rincón del mundo.