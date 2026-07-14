Cada vez que la Selección argentina sale a la cancha, en Luján de Cuyo hay una imagen que ya se convirtió en un clásico. Una enorme bandera celeste y blanca cuelga desde lo más alto de la escalera mecánica de la autobomba del cuartel de Bomberos Voluntarios, regalando una postal que llama la atención de quienes pasan por el lugar y que, una vez más, volvió a despertar admiración entre los vecinos.
La cábala celeste y blanca de Luján de Cuyo que ya es un clásico en cada partido de la Selección argentina
Los bomberos de Luján de Cuyo vuelven a desplegar una enorme bandera argentina desde la escalera mecánica de su autobomba cada vez que juega la Scaloneta
La iniciativa nació durante el Mundial de Qatar 2022 y, desde entonces, se transformó en una verdadera cábala para el cuartel. No importa si el partido se juega de día, de tarde o de noche: desde temprano, los bomberos despliegan la bandera para acompañar a la Scaloneta desde Mendoza.
"Desde el Mundial anterior se convirtió en una cábala. Cuando juega Argentina, ese día desplegamos la bandera desde temprano", contó Cristian Moreno, comandante mayor de los Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo.
La bandera argentina que tiene una larga historia en el cuartel
Aunque la costumbre mundialista es relativamente nueva, la bandera ya tenía una larga historia dentro del cuartel. Se trata de una insignia de grandes dimensiones que los bomberos utilizan desde hace años en actos patrios y fechas especiales, aprovechando la altura que les permite alcanzar la escalera mecánica de la autobomba.
"La escalera mecánica la tenemos desde hace varios años y siempre colocábamos la bandera para los actos patrios. Es una bandera realmente muy grande y muy linda", explicó Moreno.
Con el paso del tiempo, la imagen comenzó a hacerse conocida entre los vecinos. En las últimas horas, incluso, un video que muestra el momento en que los bomberos despliegan la bandera volvió a circular en las redes sociales, filmado por un vecino que quedó impactado con la escena.
La bandera que no pasa inadvertida en Luján de Cuyo
La postal no pasa inadvertida. Desde distintos puntos de Luján de Cuyo puede verse flameando la bandera sobre el frente del cuartel, sostenida por la imponente escalera de la autobomba. Muchos automovilistas reducen la velocidad para observarla y otros aprovechan para sacar fotos o grabar videos.
Dentro del cuartel ya saben que la tradición llegó para quedarse. Más allá del resultado de cada partido, desplegar la bandera se convirtió en una manera de acompañar a la Selección y de compartir con la comunidad el entusiasmo que despierta cada presentación del equipo argentino.
"Ya es la atracción de Luján", resumió Moreno con orgullo sobre una costumbre que une el espíritu de servicio de los bomberos con la pasión futbolera que atraviesa a todo el país.