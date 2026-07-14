La cábala celeste y blanca de Luján de Cuyo que ya es un clásico en cada partido de la Selección argentina

La bandera argentina que tiene una larga historia en el cuartel

Aunque la costumbre mundialista es relativamente nueva, la bandera ya tenía una larga historia dentro del cuartel. Se trata de una insignia de grandes dimensiones que los bomberos utilizan desde hace años en actos patrios y fechas especiales, aprovechando la altura que les permite alcanzar la escalera mecánica de la autobomba.

"La escalera mecánica la tenemos desde hace varios años y siempre colocábamos la bandera para los actos patrios. Es una bandera realmente muy grande y muy linda", explicó Moreno.

Con el paso del tiempo, la imagen comenzó a hacerse conocida entre los vecinos. En las últimas horas, incluso, un video que muestra el momento en que los bomberos despliegan la bandera volvió a circular en las redes sociales, filmado por un vecino que quedó impactado con la escena.

La bandera que no pasa inadvertida en Luján de Cuyo

La postal no pasa inadvertida. Desde distintos puntos de Luján de Cuyo puede verse flameando la bandera sobre el frente del cuartel, sostenida por la imponente escalera de la autobomba. Muchos automovilistas reducen la velocidad para observarla y otros aprovechan para sacar fotos o grabar videos.

La enorme bandera volvió a circular en redes sociales.

Dentro del cuartel ya saben que la tradición llegó para quedarse. Más allá del resultado de cada partido, desplegar la bandera se convirtió en una manera de acompañar a la Selección y de compartir con la comunidad el entusiasmo que despierta cada presentación del equipo argentino.

"Ya es la atracción de Luján", resumió Moreno con orgullo sobre una costumbre que une el espíritu de servicio de los bomberos con la pasión futbolera que atraviesa a todo el país.