Los Pumas vencieron a Gales, en San Juan, y sumaron su primer triunfo en el Nations Championship 2026

Los Pumas mejoraron respecto del debut ante Escocia y vencieron en San Juan a Gales por 35 a 21 obteniendo su primera victoria en el Nations Championship 2026.
Los Pumas mejoraron respecto del debut ante Escocia y vencieron en San Juan a Gales por 35 a 21 obteniendo su primera victoria en el Nations Championship 2026.
En el estadio San Juan del Bicentenario, ante un discreto marco de público, el seleccionado nacional tuvo entre sus titulares a Guido Petti quien se convirtió en el 6to jugador de la historia de Los Pumas en llegar a 100 partidos internacionales.
El primer tiempo fue parejo, pero Los Pumas fueron de menor a mayor para hacer una diferencia e irse al descanso con una ventaja de 28 a 14 por los tries de Joaquín Oviedo, Justo Piccardo, Marcos Kremer y Santiago Carreras, todos convertidos por el tucumano Tomás Albornoz.
El desafío para la segunda etapa era mantener un rendimiento consistente, y con los cambios que introdujo Felipe Contepomi el conjunto nacional logró estirar la diferencia con un nuevo try de Oviedo y como Albornoz sumó la conversión el marcador final fue 35 a 21.
Los Pumas viajarán este domingo a Santiago del Estero donde el sábado próximo a las 16 jugarán con Inglaterra su último partido como locales en este primer Nations Championship que se completará en noviembre, en Europa.
Resultados
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