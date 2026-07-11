Inicio Ovación Rugby Los Pumas
Nations Championship

Los Pumas vencieron a Gales, en San Juan, y sumaron su primer triunfo en el Nations Championship 2026

Los Pumas mejoraron y vencieron a Gales, en San Juan, obteniendo su primera victoria en el Nations Championship 2026.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Piccardo fue el autor del segundo try.

Piccardo fue el autor del segundo try.

Los Pumas mejoraron respecto del debut ante Escocia y vencieron en San Juan a Gales por 35 a 21 obteniendo su primera victoria en el Nations Championship 2026.

En el estadio San Juan del Bicentenario, ante un discreto marco de público, el seleccionado nacional tuvo entre sus titulares a Guido Petti quien se convirtió en el 6to jugador de la historia de Los Pumas en llegar a 100 partidos internacionales.

Los Pumas, con dos tries de Joaqu&iacute;n Oviedo, batieron a Gales por el Nations Championship 2026.

Los Pumas, con dos tries de Joaquín Oviedo, batieron a Gales por el Nations Championship 2026.

El primer tiempo fue parejo, pero Los Pumas fueron de menor a mayor para hacer una diferencia e irse al descanso con una ventaja de 28 a 14 por los tries de Joaquín Oviedo, Justo Piccardo, Marcos Kremer y Santiago Carreras, todos convertidos por el tucumano Tomás Albornoz.

El desafío para la segunda etapa era mantener un rendimiento consistente, y con los cambios que introdujo Felipe Contepomi el conjunto nacional logró estirar la diferencia con un nuevo try de Oviedo y como Albornoz sumó la conversión el marcador final fue 35 a 21.

Los Pumas viajarán este domingo a Santiago del Estero donde el sábado próximo a las 16 jugarán con Inglaterra su último partido como locales en este primer Nations Championship que se completará en noviembre, en Europa.

La segunda fecha del Nations Championship 2026

Resultados

  • Nueva Zelanda 47 - Italia 17
  • Australia 26 - Francia 42
  • Japón 20 - Irlanda 36 (se jugó en Newcastle, Australia)
  • Fiyi 8 - Inglaterra 73 (se jugó en Liverpool)
  • Sudáfrica 42 - Escocia 28
  • Argentina 35 - Gales 21

Posiciones

  • Conferencia Norte: Irlanda 10, Francia 7, Escocia 6, Inglaterra 5, Gales 5 e Italia 0.
  • Conferencia Sur: Sudáfrica 10, Nueva Zelanda 10, Argentina 6, Japón 4, Australia 3 y Fiji 0.

Temas relacionados:

Más sobre Rugby

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas