Los Pumas vencieron a Gales, en San Juan, y sumaron su primer triunfo en el Nations Championship 2026

En el estadio San Juan del Bicentenario, ante un discreto marco de público, el seleccionado nacional tuvo entre sus titulares a Guido Petti quien se convirtió en el 6to jugador de la historia de Los Pumas en llegar a 100 partidos internacionales.

Los Pumas, con dos tries de Joaquín Oviedo, batieron a Gales por el Nations Championship 2026.

El primer tiempo fue parejo, pero Los Pumas fueron de menor a mayor para hacer una diferencia e irse al descanso con una ventaja de 28 a 14 por los tries de Joaquín Oviedo, Justo Piccardo, Marcos Kremer y Santiago Carreras, todos convertidos por el tucumano Tomás Albornoz.