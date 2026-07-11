Murió Antonio Rattín, ídolo de Boca y gloria de la Selección argentina

El mediocampista convirtió 28 goles, disputó un total de 382 partidos, fue subcampeón de la Copa Libertadores 1963 -en la final el Xeneize perdió ante el Santos de Brasil- y cosechó seis campeonatos locales con el equipo de la Ribera.

Además, recibió la distinción One Club Man, un reconocimiento que recibieron jugadores como Ricardo Enrique Bochini, Reinaldo Mostaza Merlo, Miguel Ángel Russo, Ariel Ricardo Cafferata y Natalio Agustín Pescia.

La pólémica expulsión de Rattín ante Inglaterra en el Mundial '66

En la Selección argentina Rattín afrontó los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966, donde fue capitán de los equipos dirigidos por Juan Carlos Lorenzo, histórico entrenador del conjunto nacional.

Durante el encuentro correspondiente a los cuartos de final del Mundial 1966, en el que la Albiceleste se midió frente a los anfitriones, Rattín, con el dorsal número 10 en su espalda, fue expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein.

Rattín participó de una gran polémica en el Mundial '66.

El argentino no entendió los motivos de la decisión y pidió un traductor, hasta que abandonó el campo de juego, pero antes apretó con bronca y a modo de protesta el banderín del córner con la bandera de Inglaterra. Posteriormente se sentó en la alfombra roja dirigida a la Reina Isabel II, fallecida en septiembre de 2022.

Tras aquella gran polémica la FIFA creó las tarjetas amarillas y rojas gracias a la idea del exárbitro inglés Ken Aston, quien se inspiró en los colores de un semáforo.

Además, fue convocado para disputar las Copas América de Ecuador 1959 y Uruguay 1967, torneos en los que fue subcampeón.

Rattín dejó el fútbol en 1970, en tanto que en 1976 comenzó su carrera como director técnico de Estudiantes de Río Cuarto, institución cordobesa que actualmente milita en la Primera División.

En 1977, dirigió a Gimnasia y Esgrima La Plata (La Plata) y Tigre, club en el que se formó en las divisiones inferiores, mientras que volvió a entrenar al Lobo en 1979 y luego se hizo cargo de Boca Juniors, donde estuvo hasta 1980.

Rattín incursionó en la política

Rattín fue diputado nacional por el partido de centroderecha PAUFE (Partido Unidad Federalista) entre 2001 y 2005. Además fue concejal por el Frente Justicialista, en el partido bonaerense de Vicente López.