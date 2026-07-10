Sebastián Villa no viajará a Córdoba con Independiente Rivadavia para jugar por la Copa Argentina

Tras haber quedado fuera de la lista definitiva de Colombia para el Mundial 2026, el atacante colombiano jugó el 27 de mayo para la Lepra en Bolivia, por la Copa Libertadores, y luego vinieron el receso, el nacimiento de su hija y una interminable serie de versiones respecto de su futuro.

Sin Villa ni Alex Arce

El que se reintegró a los entrenamientos de Independiente Rivadavia tras haber jugado el Mundial 2026 con la selección de Paraguay fue Alex Arce, otra de las figuras del conjunto azul.

Arce se sumó este viernes en la Ciudad Deportiva, pero es un hecho que no va a jugar el domingo sino que apuntará su preparación para la final de la Supercopa Argentina ante Estudiantes de La Plata, el martes 21 de julio, en Córdoba.