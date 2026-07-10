Sebastián Villa no viajará a Córdoba con Independiente Rivadavia para jugar por la Copa Argentina

Independiente Rivadavia viajará este sábado a Córdoba para jugar con Tigre por los 16avos de final de la Copa Argentina y lo hará sin Sebastián Villa, su capitán.
Independiente Rivadavia viajará este sábado a Córdoba para jugar con Tigre por los 16avos de final de la Copa Argentina y lo hará sin Sebastián Villa
Independiente Rivadavia viajará este sábado a Córdoba para jugar con Tigre por los 16avos de final de la Copa Argentina y lo hará sin Sebastián Villa, su capitán.
El delantero colombiano se está entrenando con el plantel que dirige Alfredo Berti en medio de las negociaciones por su pase entre la Lepra y Boca y en las últimas horas se conoció la noticia de que no estará en el encuentro que se jugará el domingo 12 a las 16.15, en cancha de Belgrano de Córdoba.
Villa, quien fue padre por primera vez recientemente en Mendoza, había manifestado su intención de ser transferido a Boca, pero las negociaciones se han ido dilatando y aún no hay ninguna noticia oficial al respecto de parte de ninguno de los dos clubes.
Tras haber quedado fuera de la lista definitiva de Colombia para el Mundial 2026, el atacante colombiano jugó el 27 de mayo para la Lepra en Bolivia, por la Copa Libertadores, y luego vinieron el receso, el nacimiento de su hija y una interminable serie de versiones respecto de su futuro.
El que se reintegró a los entrenamientos de Independiente Rivadavia tras haber jugado el Mundial 2026 con la selección de Paraguay fue Alex Arce, otra de las figuras del conjunto azul.
Arce se sumó este viernes en la Ciudad Deportiva, pero es un hecho que no va a jugar el domingo sino que apuntará su preparación para la final de la Supercopa Argentina ante Estudiantes de La Plata, el martes 21 de julio, en Córdoba.