Deportivo Maipú buscará seguir sumando ante Atlético de Rafaela: probable formaciones y dónde verlo

Deportivo Maipú se presentará este sábado desde las 15 frente a Atlético Rafaela por la 20ma fecha de la Zona B de la Primera Nacional, la segunda de las revanchas.
Deportivo Maipú viene de ganarle a Agropecuario y jugará este sábado a las 15 ante Atlético de Rafaela por la fecha 20 del torneo de la Primera Nacional.
Deportivo Maipú se presentará este sábado desde las 15 frente a Atlético Rafaela por la 20ma fecha de la Zona B de la Primera Nacional, la segunda de las revanchas.
El partido se jugará en el estadio Monumental de la ciudad santafesina, contará con el arbitraje de Fabricio Llobet y se podrá seguir en vivo por Radio Nihuil y la plataforma LPF Flay,
Deportivo Maipú viene de ganarle de local a Agropecuario (2-0), se ubica en el 8vo lugar del Grupo B, en puesto de clasificación al Reducido, con 25 puntos y una campaña de 7 triunfos, 4 empates y 8 derrotas.
Atlético de Rafaela viene de perder de visitante ante Almagro por 1 a 0. El equipo dirigido por Iván Juárez se ubica en el 5to puesto de la tabla de posiciones, con 27 unidades.
La Crema tiene 19 partidos disputados, ganó 7, empató 6 y perdió los otros 6.
Se enfrentaron en 10 oportunidades, Atlético obtuvo 4 victorias, Deportivo Maipú ganó en 3 ocasiones y otros 3 encuentros finalizaron en empate.
El último enfrentamiento lo ganó Maipú 2 a 1, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la 2da fecha, Juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel fueron los autores de los goles.
Probables formaciones:
Atlético de Rafaela: Mayco Bergia; Agustín Solveyra, Gabriel Fernández, Nicolás Ramos y Enzo Wuattier, Leonardo Flores, Juan Capurro, Cristian Cainelli y Agustín Obando; Lucas Albertengo y Martiniano Moreno. DT: Iván Juárez.
Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, juan Pablo Gobetto y Tomás Silva; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone. DT: Mariano Echeverría.
Estadio: Atlético de Rafaela.
Árbitro: Fabricio Llobet.
Hora: 15.