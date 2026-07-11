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Deportivo Maipú buscará seguir sumando ante Atlético de Rafaela: probable formaciones y dónde verlo

Deportivo Maipú viene de ganarle a Agropecuario y jugará este sábado a las 15 ante Atlético de Rafaela por la fecha 20 del torneo de la Primera Nacional.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Deportivo Maipú jugará este sábado de visitante ante Atléetico de Rafaela.

Deportivo Maipú jugará este sábado de visitante ante Atléetico de Rafaela.

Deportivo Maipú se presentará este sábado desde las 15 frente a Atlético Rafaela por la 20ma fecha de la Zona B de la Primera Nacional, la segunda de las revanchas.

El partido se jugará en el estadio Monumental de la ciudad santafesina, contará con el arbitraje de Fabricio Llobet y se podrá seguir en vivo por Radio Nihuil y la plataforma LPF Flay,

Juan Pablo Gobetto es una de las figuras del Deportivo Maip&uacute;.

Juan Pablo Gobetto es una de las figuras del Deportivo Maipú.

Deportivo Maipú viene de ganarle de local a Agropecuario (2-0), se ubica en el 8vo lugar del Grupo B, en puesto de clasificación al Reducido, con 25 puntos y una campaña de 7 triunfos, 4 empates y 8 derrotas.

Así llega Atlético de Rafaela, el rival del Deportivo Maipú

Atlético de Rafaela viene de perder de visitante ante Almagro por 1 a 0. El equipo dirigido por Iván Juárez se ubica en el 5to puesto de la tabla de posiciones, con 27 unidades.

La Crema tiene 19 partidos disputados, ganó 7, empató 6 y perdió los otros 6.

Los enfrentamientos del Deportivo Maipú con Atlético de Rafaela

Se enfrentaron en 10 oportunidades, Atlético obtuvo 4 victorias, Deportivo Maipú ganó en 3 ocasiones y otros 3 encuentros finalizaron en empate.

El último enfrentamiento lo ganó Maipú 2 a 1, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la 2da fecha, Juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel fueron los autores de los goles.

Probables formaciones:

Atlético de Rafaela: Mayco Bergia; Agustín Solveyra, Gabriel Fernández, Nicolás Ramos y Enzo Wuattier, Leonardo Flores, Juan Capurro, Cristian Cainelli y Agustín Obando; Lucas Albertengo y Martiniano Moreno. DT: Iván Juárez.

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, juan Pablo Gobetto y Tomás Silva; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone. DT: Mariano Echeverría.

Estadio: Atlético de Rafaela.

Árbitro: Fabricio Llobet.

Hora: 15.

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