Deportivo Maipú buscará seguir sumando ante Atlético de Rafaela: probable formaciones y dónde verlo

Así llega Atlético de Rafaela, el rival del Deportivo Maipú

Atlético de Rafaela viene de perder de visitante ante Almagro por 1 a 0. El equipo dirigido por Iván Juárez se ubica en el 5to puesto de la tabla de posiciones, con 27 unidades.

La Crema tiene 19 partidos disputados, ganó 7, empató 6 y perdió los otros 6.

Los enfrentamientos del Deportivo Maipú con Atlético de Rafaela

Se enfrentaron en 10 oportunidades, Atlético obtuvo 4 victorias, Deportivo Maipú ganó en 3 ocasiones y otros 3 encuentros finalizaron en empate.

El último enfrentamiento lo ganó Maipú 2 a 1, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la 2da fecha, Juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel fueron los autores de los goles.

Probables formaciones:

Atlético de Rafaela: Mayco Bergia; Agustín Solveyra, Gabriel Fernández, Nicolás Ramos y Enzo Wuattier, Leonardo Flores, Juan Capurro, Cristian Cainelli y Agustín Obando; Lucas Albertengo y Martiniano Moreno. DT: Iván Juárez.

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, juan Pablo Gobetto y Tomás Silva; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone. DT: Mariano Echeverría.

Estadio: Atlético de Rafaela.

Árbitro: Fabricio Llobet.

Hora: 15.