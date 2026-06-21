Deportivo Maipú tuvo ante Gimnasia y Tiro de Salta su segundo partido consecutivo en el estadio Omar Higinio Sperdutti y fue el encuentro pendiente de la 4ta fecha que había sido postergada y a la vez marcó el cierre de la primera rueda del torneo de la Primera Nacional.
Deportivo Maipú fue otra vez local en el Día del Padre: lesionados, refuerzos y renovación de autoridades
Deportivo Maipú tuvo asu segundo partido consecutivo en el estadio Omar Higinio Sperdutti y fue el encuentro pendiente de la 4ta fecha que había sido postergada.
Además, para celebrar el Día del Padre, los jugadores del Cruzado entraron al campo de juego y posaron para las cámaras junto a sus hijos, en la habitual foto la formación inicial que esta vez fue diferente y quedó para el recuerdo de los futbolistas.
Arno y Viguet se entrenaron antes del partido y piensan en el regreso a las canchas
En la previa, el mediocampista Juan Cruz Arno, quien sufrió en el mes de abril una fractura del peroné de la pierna derecha, estuvo entrenando en el campo de juego junto a Matías Viguet, otro de los lesionados.
Deportivo Maipú comenzará la segunda rueda jugando de local
Tras el compromiso ante Gimnasia y Tiro de Salta y después del parate, Maipú iniciará la segunda rueda ante Agropecuario en un encuentro que ha sido programado para el domingo 5 de julio a las 16.30, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, en lo que para el Cruzado será el tercer partido seguido de local.
Deportivo Maipú piensa en refuerzos
La dirigencia del Deportivo Maipú está trabajando para concretar la llegada de refuerzos ya que el mercado de pases estará abierto hasta el próximo jueves 2 de julio a las 18.
El Cruzado Puede incorporar 4 refuerzos y hasta el momento solo confirmó al defensor Gino Ferreyra quien llegó por por la lesión de Luciano Arnijas.
Se esperan novedades por Enzo Pérez quien tiene contrato con Argentinos Juniors pero está charlando con la dirigencia conducida por Hernán Sperdutti.
Lucas Gamba es otro de los jugadores que está en carpeta y el sueño de la dirigencia es juntar a los dos ex jugadores del club.
Por otra parte, el delantero paraguayo Felipe Rivarola no seguirá en el club después de haber tenido poca participación en la primera rueda de la Primera Nacional
Se viene la renovación de autoridades del Cruzado
El presidente Hernán Sperdutti tomó la determinación de no presentarse como candidato en la próxima Asamblea de renovación de autoridades.
Su ciclo se inició en julio de 2022 e incluyó un gran crecimiento del club a nivel deportivo e institucional y ahora habrá que esperar para saber si integra alguna lista o decide alejarse definitivamente.
Nicolás Galdeano es uno de los Candidatos que suenan en calle Vergara donde se trabaja para alcanzar una lista de unidad para conducir el club.