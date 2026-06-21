Deportivo Maipú fue otra vez local en el Día del Padre: lesionados, refuerzos y renovación de autoridades

Deportivo Maipú comenzará la segunda rueda jugando de local

Tras el compromiso ante Gimnasia y Tiro de Salta y después del parate, Maipú iniciará la segunda rueda ante Agropecuario en un encuentro que ha sido programado para el domingo 5 de julio a las 16.30, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, en lo que para el Cruzado será el tercer partido seguido de local.

Deportivo Maipú piensa en refuerzos

La dirigencia del Deportivo Maipú está trabajando para concretar la llegada de refuerzos ya que el mercado de pases estará abierto hasta el próximo jueves 2 de julio a las 18.

El Cruzado Puede incorporar 4 refuerzos y hasta el momento solo confirmó al defensor Gino Ferreyra quien llegó por por la lesión de Luciano Arnijas.

Se esperan novedades por Enzo Pérez quien tiene contrato con Argentinos Juniors pero está charlando con la dirigencia conducida por Hernán Sperdutti.

Lucas Gamba es otro de los jugadores que está en carpeta y el sueño de la dirigencia es juntar a los dos ex jugadores del club.

Por otra parte, el delantero paraguayo Felipe Rivarola no seguirá en el club después de haber tenido poca participación en la primera rueda de la Primera Nacional

Se viene la renovación de autoridades del Cruzado

El presidente Hernán Sperdutti tomó la determinación de no presentarse como candidato en la próxima Asamblea de renovación de autoridades.

Su ciclo se inició en julio de 2022 e incluyó un gran crecimiento del club a nivel deportivo e institucional y ahora habrá que esperar para saber si integra alguna lista o decide alejarse definitivamente.

Nicolás Galdeano es uno de los Candidatos que suenan en calle Vergara donde se trabaja para alcanzar una lista de unidad para conducir el club.