Mariano Echeverría valoró el triunfo del Deportivo Maipú ante Atlanta: "Tengo jugadores que siempre responden"

"Tenemos una identidad de juego y pudimos obtener una victoria importante frente a uno de los animadores del torneo", destacó Echeverría tras el 4 a 2 ante el Bohemio.

Sobre el descargo por las sanciones de Enzo Pérez y Matías Viguet tras las expulsiones ante Gimnasia y Tiro de Salta, el entrenador opinó: "No soy el encargado de hablar de estas situaciones, pero si me tengo que acostumbrar a las nuevas reglas que hay en el fútbol argentino y todos nos tendremos que acostumbrar a un montón de situaciones".

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Deportivo Maipú tendrá que afrontar sus dos próximos encuentros en condición de visitante ya que este viernes visitará a Midland y luego lo hará ante Godoy Cruz en el Gambarte.

Es un hecho que el interzonal entre equipos mendocinos se jugará el sábado 15 agosto a las 16.30.