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Mariano Echeverría valoró el triunfo del Deportivo Maipú ante Atlanta: "Tengo jugadores que siempre responden"

Mariano Echeverría, DT del Deportivo Maipú, habló tras el triunfo ante Atlanta pese a las ausencias de Enzo Pérez, Viguet y el lesionado Gobetto

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Mariano Echeverría, entrenador del Deportivo Maipú habló tras el triunfo ante Atlanta.

Mariano Echeverría, entrenador del Deportivo Maipú habló tras el triunfo ante Atlanta.

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Deportivo Maipú obtuvo un triunfazo ante Atlanta en el estadio Omar Higinio Sperdutti y su entrenador Mariano Echeverría resaltó el rendimiento del equipo y la importancia de haber vuelto a ganar después de 2 partidos.

El Cruzado se ubica 6to con 32 puntos, se consolidó en los puestos de clasificación al Reducido por el segundo ascenso, y sumó una nueva victoria de local para alimentar la ilusión de los hinchas.

Mariano Echeverría rescato la actitud de sus jugadores en el triunfo ante Atlanta.

Mariano Echeverría rescato la actitud de sus jugadores en el triunfo ante Atlanta.

En conferencia de prensa, el DT manifestó: "Fue un partido complicado. Nos enfrentamos a un equipo que se armó para ascender y que tiene jugadores con mucho recorrido. Tuvimos algunas bajas, pero los jugadores hicieron un buen partido. Estos futbolistas siempre responden y aunque algunos no tenían muchos minutos dieron la cara por el compañero. Volvimos a ser un equipo competitivo y es importante haber logrado los 3 puntos".

"Tenemos una identidad de juego y pudimos obtener una victoria importante frente a uno de los animadores del torneo", destacó Echeverría tras el 4 a 2 ante el Bohemio.

Sobre el descargo por las sanciones de Enzo Pérez y Matías Viguet tras las expulsiones ante Gimnasia y Tiro de Salta, el entrenador opinó: "No soy el encargado de hablar de estas situaciones, pero si me tengo que acostumbrar a las nuevas reglas que hay en el fútbol argentino y todos nos tendremos que acostumbrar a un montón de situaciones".

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Deportivo Maipú tendrá que afrontar sus dos próximos encuentros en condición de visitante ya que este viernes visitará a Midland y luego lo hará ante Godoy Cruz en el Gambarte.

Es un hecho que el interzonal entre equipos mendocinos se jugará el sábado 15 agosto a las 16.30.

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