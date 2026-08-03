Mariano Echeverría valoró el triunfo del Deportivo Maipú ante Atlanta: "Tengo jugadores que siempre responden"

Deportivo Maipú obtuvo un triunfazo ante Atlanta en el estadio Omar Higinio Sperdutti y su entrenador Mariano Echeverría resaltó el rendimiento del equipo y la importancia de haber vuelto a ganar después de 2 partidos.
Mariano Echeverría, DT del Deportivo Maipú, habló tras el triunfo ante Atlanta pese a las ausencias de Enzo Pérez, Viguet y el lesionado Gobetto
Deportivo Maipú obtuvo un triunfazo ante Atlanta en el estadio Omar Higinio Sperdutti y su entrenador Mariano Echeverría resaltó el rendimiento del equipo y la importancia de haber vuelto a ganar después de 2 partidos.
El Cruzado se ubica 6to con 32 puntos, se consolidó en los puestos de clasificación al Reducido por el segundo ascenso, y sumó una nueva victoria de local para alimentar la ilusión de los hinchas.
En conferencia de prensa, el DT manifestó: "Fue un partido complicado. Nos enfrentamos a un equipo que se armó para ascender y que tiene jugadores con mucho recorrido. Tuvimos algunas bajas, pero los jugadores hicieron un buen partido. Estos futbolistas siempre responden y aunque algunos no tenían muchos minutos dieron la cara por el compañero. Volvimos a ser un equipo competitivo y es importante haber logrado los 3 puntos".
"Tenemos una identidad de juego y pudimos obtener una victoria importante frente a uno de los animadores del torneo", destacó Echeverría tras el 4 a 2 ante el Bohemio.
Sobre el descargo por las sanciones de Enzo Pérez y Matías Viguet tras las expulsiones ante Gimnasia y Tiro de Salta, el entrenador opinó: "No soy el encargado de hablar de estas situaciones, pero si me tengo que acostumbrar a las nuevas reglas que hay en el fútbol argentino y todos nos tendremos que acostumbrar a un montón de situaciones".
Deportivo Maipú tendrá que afrontar sus dos próximos encuentros en condición de visitante ya que este viernes visitará a Midland y luego lo hará ante Godoy Cruz en el Gambarte.
Es un hecho que el interzonal entre equipos mendocinos se jugará el sábado 15 agosto a las 16.30.