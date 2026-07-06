Mariano Echeverría, tras la victoria del Deportivo Maipú ante Agropecuario: "El equipo tiene una identidad"

Mariano Echeverría, entrenador del Deportivo Maipú, disfrutó el triunfo su equipo ante Agropecuario, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la fecha 19 del torneo de la Primera Nacional, la primera de la segunda ronda.
Mariano Echeverría, DT del Deportivo Maipú, habló tras el triunfo ante Agropecuario en el inicio de la segunda rueda de la Primera Nacional.
Mariano Echeverría, entrenador del Deportivo Maipú, disfrutó el triunfo su equipo ante Agropecuario, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la fecha 19 del torneo de la Primera Nacional, la primera de la segunda ronda.
El entrenador se mostró conforme por el rendimiento del Cruzado que tras 3 partidos sin triunfos volvió a ganar y se ubica octavo, en los puestos de clasificación al Reducido.
En conferencia de prensa, el DT analizó el triunfo ante Agropecuario y manifestó: "En el primer tiempo sacamos una diferencia con los dos goles que marcamos, pero nosotros tenemos una identidad de juego y tratamos de mostrarla todos los partidos. Queremos jugar bien al fútbol y logramos una victoria importante".
"Me crucé con Gabriel Gómez, el entrenador rival, cuando terminó el partido y me dijo 'la verdad que juegan muy bien'. Eso le da un mimo a mis jugadores por el trabajo que hacen y a veces no queda reflejado en los resultados. Veníamos de algunos partidos sin ganar, pero el último que jugamos con Gimnasia y Tiro fue fantástico, solamente nos faltó meterla", agregó el ex defensor.
Mariano Echeverría se refirió a la salida de Marcelo Eggel, vendido al Palestino de Chile: "Me alegró mucho por él. En el tiempo que compartimos en el club demostró que es un gran jugador, le deja un legado a sus compañeros de como jugar, encarar los partidos y ser protagonista".
El director técnico de Paraguay, Gustavo Alfaro, sorprendió al mencionar a Mariano Echeverría, luego de la histórica victoria de la selección albirroja ante Alemania que le valió la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 y el ex defensor dijo: "A Gustavo lo quiero mucho, me llevó a Arsenal y salimos campeones, estuvimos en Tigre y compartimos muchas charlas. Fuera del fútbol tenemos muchos pensamientos similares y él al jugador lo potencia y lo hace crecer muchísimo",
Finalmente, sobre la posible llegada de Enzo Pérez, el DT fue claro: "Lo pondríamos en el lugar en el que mejor se sienta. Su llegada nos potenciaría mucho por su experiencia".