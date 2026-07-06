Mariano Echeverría, tras la victoria del Deportivo Maipú ante Agropecuario: "El equipo tiene una identidad"

"Me crucé con Gabriel Gómez, el entrenador rival, cuando terminó el partido y me dijo 'la verdad que juegan muy bien'. Eso le da un mimo a mis jugadores por el trabajo que hacen y a veces no queda reflejado en los resultados. Veníamos de algunos partidos sin ganar, pero el último que jugamos con Gimnasia y Tiro fue fantástico, solamente nos faltó meterla", agregó el ex defensor.

Eggel, Alfaro y Enzo Pérez

Mariano Echeverría se refirió a la salida de Marcelo Eggel, vendido al Palestino de Chile: "Me alegró mucho por él. En el tiempo que compartimos en el club demostró que es un gran jugador, le deja un legado a sus compañeros de como jugar, encarar los partidos y ser protagonista".

El director técnico de Paraguay, Gustavo Alfaro, sorprendió al mencionar a Mariano Echeverría, luego de la histórica victoria de la selección albirroja ante Alemania que le valió la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 y el ex defensor dijo: "A Gustavo lo quiero mucho, me llevó a Arsenal y salimos campeones, estuvimos en Tigre y compartimos muchas charlas. Fuera del fútbol tenemos muchos pensamientos similares y él al jugador lo potencia y lo hace crecer muchísimo",

Finalmente, sobre la posible llegada de Enzo Pérez, el DT fue claro: "Lo pondríamos en el lugar en el que mejor se sienta. Su llegada nos potenciaría mucho por su experiencia".