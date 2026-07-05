Deportivo Maipú logró este domingo un gran triunfo por 2 a 0 ante Agropecuario, y se metió en el Reducido, por la 19ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, primera de las revanchas. El partido se disputó en el estadio Omar Higinio Sperdutti, bajo el arbitraje de Lucas Cavallero.
Deportivo Maipú le ganó 2 a 0 a Agropecuario y se metió en zona de Reducido
El Deportivo Maipú recibió por la 19ª fecha de la Primera Nacional la visita del Agropecuario y se impuso con goles de Bonfigli y Silva
Las emociones se vivieron en el primer tiempo con los goles que marcó el Deportivo Maipú. Mirko Bonfigli a los 32’ del primer tiempo abrió el marcador. Tomás Silva a los 45' de esta misma etapa anotó el segundo.
Triunfo del Deportivo Maipú para entrar en el Reducido
El Cruzado construyó su triunfo por el buen primer tiempo donde marcó los dos goles. En los últimos cuarenta cinco minutos no tuvo sobresaltos para sostener la victoria.
En el equipo maipucino hay que destacar la vuelta de Matías Viguet que jugó algunos minutos en el segundo tiempo, que regresó tras muchos meses por una lesión y lo hizo muy bien.
El equipo dirigido por Mariano Echeverría volvió a ganar tras tres partidos (2 derrotas y un empate) por segundo partido seguido mantuvo su arco en cero y se ubica octavo en el Grupo B y en zona de Reducido.
La victoria fue justa por el Cruzado que se volvió a meter dentro de los ocho equipos que jugarán el Reducido por el segundo ascenso a Primera división.
El equipo de calle Vergara volvió a sumar de a tres, logrando su séptima victoria en el torneo y arrancó con el pie derecho esta segunda rueda.
Ahora Deportivo Maipú jugará de visitante ante Atlético Rafaela de visitante por la fecha 20 a las 15.
El primer tiempo de Deportivo Maipú vs. Club Agropecuario
El equipo dirigido por Mariano Echeverría que jugó su tercer partido seguido de local, tuvo el dominio en el juego y tuvo su premio con el tanto de Bonfigli, tras una buena jugada colectiva. Y sobre el final Silva marcó un golazo
La más clara antes del gol fue un remate de Giacone que se fue por arriba del travesaño.
La victoria resultaba justa por lo expuesto en estos primeros cuarenta cinco minutos del conjunto dirigido por Mariano Echeverría.
El Sojero defendió en su campo y tuvo algunas aproximaciones al arco defendido por Galardi, pero poco a poco la ofensiva se fue diluyendo.