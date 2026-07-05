Deportivo Maipú le ganó 2 a 0 a Agropecuario y se metió en zona de Reducido

En el equipo maipucino hay que destacar la vuelta de Matías Viguet que jugó algunos minutos en el segundo tiempo, que regresó tras muchos meses por una lesión y lo hizo muy bien.

Tomás Silva, volante del Deportivo Maipú anotó el segundo tanto del equipo Cruzado frente a Agropecuario Argentino. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El equipo dirigido por Mariano Echeverría volvió a ganar tras tres partidos (2 derrotas y un empate) por segundo partido seguido mantuvo su arco en cero y se ubica octavo en el Grupo B y en zona de Reducido.

La victoria fue justa por el Cruzado que se volvió a meter dentro de los ocho equipos que jugarán el Reducido por el segundo ascenso a Primera división.

Mariano Echeverría. De la mano del DT el Deportivo Maipú comenzó una levantada que le ha permitido meterse en zona de Reducido. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El equipo de calle Vergara volvió a sumar de a tres, logrando su séptima victoria en el torneo y arrancó con el pie derecho esta segunda rueda.

Ahora Deportivo Maipú jugará de visitante ante Atlético Rafaela de visitante por la fecha 20 a las 15.

El primer tiempo de Deportivo Maipú vs. Club Agropecuario

El equipo dirigido por Mariano Echeverría que jugó su tercer partido seguido de local, tuvo el dominio en el juego y tuvo su premio con el tanto de Bonfigli, tras una buena jugada colectiva. Y sobre el final Silva marcó un golazo

Lucsa Faggioli asistió a Bonfigli en el primer gol del Botellero. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

La más clara antes del gol fue un remate de Giacone que se fue por arriba del travesaño.

La victoria resultaba justa por lo expuesto en estos primeros cuarenta cinco minutos del conjunto dirigido por Mariano Echeverría.

El Sojero defendió en su campo y tuvo algunas aproximaciones al arco defendido por Galardi, pero poco a poco la ofensiva se fue diluyendo.