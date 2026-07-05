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Deportivo Maipú buscará volver al triunfo cuando reciba a Agropecuario por la Primera Nacional

Deportivo Maipú recibirá este domingo desde las 16:30 la visita de Agropecuario, por la 19ª fecha de la Primera Nacional. La sefunda categoría del fútbol argentino vuelve al ruedo

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Deportivo Maipú recibe a Agropecuario.

Deportivo Maipú recibe a Agropecuario.

Deportivo Maipú recibirá este domingo desde las 16:30 a Agropecuario, por la 19ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, primera de las revanchas, en el regreso del certamen tras el parate. El partido se jugará en el estadio Omar Higinio Sperdutti, contará con el arbitraje de Lucas Cavallero y será transmitido por Radio Nihuil y por la plataforma LPF Play.

Deportivo Maipú, que buscará volver al triunfo, terminó la primera rueda con 22 puntos. Estas unidades son producto de 6 triunfos, 4 empates y sufrió ocho derrotas. El Cruzado marcó 22 goles y le convirtieron 20.

El Cruzado buscar&aacute; cortar la mala racha.

El Cruzado buscará cortar la mala racha.

En su última presentación, el Botellero empató sin goles frente a Gimnasia y Tiro de Salta, de local y llegó a tres partidos sin ganar. Ahora, el elenco dirigido por Mariano Echeverría buscará cortar la mala racha.

El Cruzado está en el puesto 14 del certamen y por ahora está a tres unidades de Almagro, el último equipo que estaría entrando al Reducido.

De cara al duelo contra el Sojero, el técnico Mariano Echeverría hará un cambio con respecto al once que enfrentó al Albo: Tomás Silva entraría en lugar de Marcelo Eggel, quien no fue citado debido a que sería transferido.

Mientras que el Sojero, el equipo que orienta el ex DT de Independiente Rivadavia Gabriel Gómez está último con 18 puntos, viene de caer por 2 a 0 ante San Martín de San Juan por 2 a 0, de visitante, y lleva siete partidos sin ganar.

Probables formaciones:

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto, Tomás Silva; Franco Saccone y Juan Cruz Giacone. DT: Mariano Echeverría.

Agropecuario: Luciano Acosta; Enzo Aguirre, Tomás Lecanda, Fernando González y Milton Ramos; Carlos Auzqui, Santiago Gallucci Otero, Rodrigo Castro y Rodrigo Mosqueira; Brian Blando y Oscar Belinetz. DT: Gabriel Gómez.

Estadio: Deportivo Maipú.

Árbitro: Lucas Cavallero.

Hora: 16.30.

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