Deportivo Maipú buscará volver al triunfo cuando reciba a Agropecuario por la Primera Nacional

El Cruzado está en el puesto 14 del certamen y por ahora está a tres unidades de Almagro, el último equipo que estaría entrando al Reducido.

De cara al duelo contra el Sojero, el técnico Mariano Echeverría hará un cambio con respecto al once que enfrentó al Albo: Tomás Silva entraría en lugar de Marcelo Eggel, quien no fue citado debido a que sería transferido.

Mientras que el Sojero, el equipo que orienta el ex DT de Independiente Rivadavia Gabriel Gómez está último con 18 puntos, viene de caer por 2 a 0 ante San Martín de San Juan por 2 a 0, de visitante, y lleva siete partidos sin ganar.

Probables formaciones:

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto, Tomás Silva; Franco Saccone y Juan Cruz Giacone. DT: Mariano Echeverría.

Agropecuario: Luciano Acosta; Enzo Aguirre, Tomás Lecanda, Fernando González y Milton Ramos; Carlos Auzqui, Santiago Gallucci Otero, Rodrigo Castro y Rodrigo Mosqueira; Brian Blando y Oscar Belinetz. DT: Gabriel Gómez.

Estadio: Deportivo Maipú.

Árbitro: Lucas Cavallero.

Hora: 16.30.