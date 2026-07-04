Huracán Las Heras le ganó a Costa Brava y se ilusiona con la clasificación

Por la decimosexta fecha de la Zona C del Torneo Federal A, Huracán Las Heras recibió a Costa Brava de General Pico en el estadio General San Martín. El Globo cosechó un triunfazo, el cual lo invita a soñar con la clasificación.
Huracán Las Heras le ganó 2-0 a Costa Brava como local y, por ahora, está cuarto en la Zona C. Juan Bonet fue el héroe de la jornada
Por la decimosexta fecha de la Zona C del Torneo Federal A, Huracán Las Heras recibió a Costa Brava de General Pico en el estadio General San Martín. El Globo cosechó un triunfazo, el cual lo invita a soñar con la clasificación.
Juan Bonet, a los 66 y a los 79 minutos del encuentro, fue el encargado de darle el triunfo al dueño de casa durante la jornada de este sábado. Joel Lucero erró un penal a los 11' de la primera etapa.
Durante la jornada de este sábado, Huracán Las Heras dio el golpe sobre la mesa en condición de local. El Globo le ganó a Costa Brava de General Pico, llegó a los 19 puntos y se encuentra cuarto en la tabla de posiciones.
El dueño de casa tuvo la posibilidad de abrir el marcador en el amanecer del encuentro. Joel Lucero se hizo cargo del penal, pero su remate se fue desviado.
En este contexto, Huracán Las Heras tuvo que esperar hasta los 66 minutos de juego para poder festejar ante su gente. Juan Bonet se hizo cargo del segundo penal del equipo y no falló.
La pelota a la derecha de un arquero que se la jugó hacia su izquierda. De esta manera, el elenco laserino sacó ventaja en un partido que venía trabado.
A los 79, en tres toques, Huracán Las Heras logró liquidar las acciones ante sus hinchas. Un saque largo de Franco Agüero encontró la cabeza de Lucero, quien la peinó y dejó solo a Bonet, quien ingresando al área sacó un derechazo que se metió al segundo palo.
De esta manera el Globo quedó cuarto con 19 puntos y 14 partidos jugados. Por encima se ubican Atenas con 21 (13PJ), Cipolleti 21 (14) y Argentino de Monte Maíz 20 (13).