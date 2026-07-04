Huracán Las Heras le ganó a Costa Brava y se ilusiona con la clasificación

El dueño de casa tuvo la posibilidad de abrir el marcador en el amanecer del encuentro. Joel Lucero se hizo cargo del penal, pero su remate se fue desviado.

En este contexto, Huracán Las Heras tuvo que esperar hasta los 66 minutos de juego para poder festejar ante su gente. Juan Bonet se hizo cargo del segundo penal del equipo y no falló.

La pelota a la derecha de un arquero que se la jugó hacia su izquierda. De esta manera, el elenco laserino sacó ventaja en un partido que venía trabado.

A los 79, en tres toques, Huracán Las Heras logró liquidar las acciones ante sus hinchas. Un saque largo de Franco Agüero encontró la cabeza de Lucero, quien la peinó y dejó solo a Bonet, quien ingresando al área sacó un derechazo que se metió al segundo palo.

De esta manera el Globo quedó cuarto con 19 puntos y 14 partidos jugados. Por encima se ubican Atenas con 21 (13PJ), Cipolleti 21 (14) y Argentino de Monte Maíz 20 (13).