La AFA confirmó que aplicará en el fútbol argentino las nuevas reglas que se implementaron en el Mundial

La norma también afectará el procedimiento de los cambios en los equipos. Desde el momento en que el árbitro autorice el cambio, el jugador reemplazado tendrá diez segundos para abandonar la cancha. En caso de exceder ese tiempo, su reemplazante deberá transcurrir un minuto de juego para luego poder ingresar hasta la siguiente interrupción del partido.

La "ley Prestianni" se aplicará en el fútbol argentino.

Además también las normas incluyen medidas para reducir las interrupciones por lesiones, amplían algunos supuestos de revisión del VAR -como una segunda amarilla claramente incorrecta, errores de identidad y determinados córners mal concedidos- e incorporan otras modificaciones reglamentarias, entre ellas el uso de accesorios cubiertos que no representen un peligro y la posibilidad de aplicar la ley de ventaja ante una reanudación incorrecta.

Se aplicará la "ley Prestianni" en el fútbol argentino

Por último, el IFAB resolvió avanzar con sanciones para desalentar conductas antideportivas, entre ellas que los jugadores se tapen la boca al discutir con un rival, una disposición que popularmente comenzó a conocerse como la "ley Prestianni". Esto surgió tras la sanción que recibió el argentino acusado de haber discriminado a Vinicius en medio del partido entre Benfica y Real Madrid por los 16avos de final de la Champions League,