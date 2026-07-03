Cómo quedó Argentina en la clasificación al Mundial de Básquet 2027 tras su triunfo ante Uruguay

La Selección argentina de básquet derrotó a Uruguay como visitante por 91-76 en el comienzo de la tercera Ventana Clasificatoria FIBA hacia el Mundial de Básquet 2027 que se jugará en Qatar.
La Selección argentina de básquet derrotó a Uruguay como visitante en el comienzo de la tercera Ventana Clasificatoria FIBA hacia el Mundial de Básquet 2027
La Selección argentina de básquet derrotó a Uruguay como visitante por 91-76 en el comienzo de la tercera Ventana Clasificatoria FIBA hacia el Mundial de Básquet 2027 que se jugará en Qatar.
El conjunto dirigido por Pablo Prigioni le arrebató el invicto en el certamen a los charrúas tras un muy buen segundo tiempo con intensidad defensiva y mejor efectividad de larga distancia.
Leandro Bolmaro, en su regreso al equipo, fue el goleador del partido con 22 puntos, Gabriel Deck aportó 19 con 7 rebotes y Facundo Campazzo sumó 18 unidades para un equipo argentino que lanzó 11/32 en triples con 8 conversiones en la segunda mitad.
Con esta victoria, Argentina, que ya tenía su lugar asegurado en la segunda fase del certamen, mejoró su registro a 4-1 y cerrará la ronda este domingo, desde las 21.10hs, ante Panamá en condición de visitante.
Argentina alcanzó un récord de 4-1 en el Grupo D, igualando a Uruguay (4-1). Ambos ya están clasificados por encima de Panamá (2-3) y Cuba (0-5).
En agosto los 3 mejores equipos del Grupo D se juntarán con los tres clasificados del Grupo B. Canadá está clasificado (4-0) seguido por Jamaica (2-2), Puerto Rico (1-3) y Bahamas (1-3).
"Es de las pocas veces que podemos contar con el equipo completo. Nos da mucha ilusión pasar más tiempo juntos. Con plantel completo, el equipo no tiene techo si seguimos trabajando, tenemos mucho potencial. Tenemos que ir desbloqueando muchos niveles. Si bien falta Luca (Vildoza), es lo más parecido al equipo completo", destacó Pablo Prigioni.
En el mismo tono, Facundo Campazzo explicó: "Pablo nos transmite todo el tiempo que confía mucho en nosotros. Tenemos mucho margen de mejora y eso nos motiva muchísimo para seguir construyendo. En el segundo tiempo de hoy fue cuando se vieron mejores pasajes. Si atrás somos un equipo compacto, van a pasar cosas buenas".