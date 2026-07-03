Cómo quedó Argentina en la clasificación al Mundial de Básquet 2027 tras su triunfo ante Uruguay

Con esta victoria, Argentina, que ya tenía su lugar asegurado en la segunda fase del certamen, mejoró su registro a 4-1 y cerrará la ronda este domingo, desde las 21.10hs, ante Panamá en condición de visitante.

Argentina alcanzó un récord de 4-1 en el Grupo D, igualando a Uruguay (4-1). Ambos ya están clasificados por encima de Panamá (2-3) y Cuba (0-5).

En agosto los 3 mejores equipos del Grupo D se juntarán con los tres clasificados del Grupo B. Canadá está clasificado (4-0) seguido por Jamaica (2-2), Puerto Rico (1-3) y Bahamas (1-3).

La palabra de Prigioni y Campazzo

"Es de las pocas veces que podemos contar con el equipo completo. Nos da mucha ilusión pasar más tiempo juntos. Con plantel completo, el equipo no tiene techo si seguimos trabajando, tenemos mucho potencial. Tenemos que ir desbloqueando muchos niveles. Si bien falta Luca (Vildoza), es lo más parecido al equipo completo", destacó Pablo Prigioni.

En el mismo tono, Facundo Campazzo explicó: "Pablo nos transmite todo el tiempo que confía mucho en nosotros. Tenemos mucho margen de mejora y eso nos motiva muchísimo para seguir construyendo. En el segundo tiempo de hoy fue cuando se vieron mejores pasajes. Si atrás somos un equipo compacto, van a pasar cosas buenas".