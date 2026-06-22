Superliga de Básquetbol: Godoy Cruz es el primer finalista del Torneo Apertura

Godoy Cruz barrió la serie ante el Naranja

Godoy Cruz, viajó al Este con la tranquilidad del triunfo en la ida, lo que le aseguraba un hipotético tercer partido de local. Pero los dirigidos por Nahuel Flores no dejaron dudas y derrotaron con autoridad a Rivadavia Básquet 88-63, para ser el primer finalista.

Trejo y Harina sumaron entre ambos 52 puntos del total de 88 del quinteto tombino. El destacado en Rivadavia fue Tobías Cravero, con 23 tantos.

En el Vicente Polimeni, Huracán Las Heras pudo igualar la serie ante Anzorena al imponerse por 78-61 y obligar a un tercer partido, donde la localía le corresponde al Rojo de la Sexta. La figura del encuentro fue el local Gabriel Rivero, con18 puntos.

Este martes en estadio de Anzorena se conocerá el otro finalista que enfrentará a Godoy Cruz.