La definición del primer torneo del año de la Superliga de Básquetbol ya develó a uno de los finalistas: el quinteto del Club Godoy Cruz Antonio Tomba. Los tombinos ganaron la serie al mejor de tres 2-0 y eliminaron a Rivadavia Básquet. La otra llave, entre Anzorena y se fue a tercer partido.
Superliga de Básquetbol: Godoy Cruz es el primer finalista del Torneo Apertura
Godoy Cruz Antonio Tomba barrió la serie semifinal de la Superliga de Básquetbol contra Rivadavia. En la llave Huracán Las Heras- Anzorena habrá tercer partido
Godoy Cruz había ganado de local el primer encuentro jugando de las semifinales del Torneo Apertura, por 86 a 75; y definió el sábado en el estadio de Rivadavia Básquet al imponerse por 88-63, con buena actuación de Abel Trejo, que sumó 26 tantos; y Federico Harina, con 26 anotaciones.
En el estadio Vicente Polimeni, Huracán Las Heras le ganó a la Asociación Deportiva Anzorena (78-61) y forzó un tercer partido, ya que había caído en la ida, de visitante, por 75 a 74. La serie se definirá este martes, desde las 21.30, en el estadio de calle Olascoaga.
Godoy Cruz barrió la serie ante el Naranja
Godoy Cruz, viajó al Este con la tranquilidad del triunfo en la ida, lo que le aseguraba un hipotético tercer partido de local. Pero los dirigidos por Nahuel Flores no dejaron dudas y derrotaron con autoridad a Rivadavia Básquet 88-63, para ser el primer finalista.
Trejo y Harina sumaron entre ambos 52 puntos del total de 88 del quinteto tombino. El destacado en Rivadavia fue Tobías Cravero, con 23 tantos.
En el Vicente Polimeni, Huracán Las Heras pudo igualar la serie ante Anzorena al imponerse por 78-61 y obligar a un tercer partido, donde la localía le corresponde al Rojo de la Sexta. La figura del encuentro fue el local Gabriel Rivero, con18 puntos.
Este martes en estadio de Anzorena se conocerá el otro finalista que enfrentará a Godoy Cruz.