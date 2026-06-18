Godoy Cruz y Anzorena dieron un paso al frente en las semifinales de la Superliga de Básquetbol masculino

El conjunto de Figueredo, que tuvo un gran último período (21-17) en el encuentro, buscará su chance de definir la serie el próximo sábado en el Dr. Vicente Polimeni. Además cuenta con la ventaja de la localía en caso de disputarse un tercer juego. Mismo beneficio tiene Godoy Cruz en la otra llave.

anzorena basquet Foto: Andrés Arequipa.

Cómo llegó cada uno a las semifinales de la Superliga de Básquetbol

En la fase de cuartos de final, Anzorena venció al Club General San Martín -Pacífico- por 2 a 0 en el global de la serie; mientras Rivadavia Básquet hizo lo propio superando al campeón anual vigente, Israelita Macabi, también con un global de 2 a 0.

Del lado de Godoy Cruz, el Tomba dejó en el camino a Unión Deportiva San José con un global de serie ajustada por 2 a 1; mientras que Huracán Las Heras venció a Atenas también con un final de 2 a 1.

Arrancan las semifinales del básquet femenino

Este jueves, por la Copa de Oro, se enfrentarán en la Federación de Box, Maipú vs Atenas, desde las 22; mientras que en el Mario Díaz se cruzarán Unión Deportiva San José frente a la Municipalidad de Luján.