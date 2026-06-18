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Godoy Cruz y Anzorena dieron un paso al frente en las semifinales de la Superliga de Básquetbol masculino

Se iniciaron los cruces de semifinales de la Superliga de Básquetbol entre Anzorena y Huracán Las Heras, y Godoy Cruz frente a Rivadavia Básquet

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Anzorena se quedó con el primer punto ante Huracán Las Heras. Foto: Andrés Arequipa.

Anzorena se quedó con el primer punto ante Huracán Las Heras. Foto: Andrés Arequipa.

La Superliga de Básquetbol masculino arrancó su instancia de definiciones y, Godoy Cruz y Anzorena dieron un paso al frente en sus respectivos encuentros de semifinales en el primer partido de la serie de tres.

Godoy Cruz venció a Rivadavia Básquet en condición de local en el Anexo Dr. Francisco Reig. El Tomba se impuso ante el Naranja por 86 a 75 y se puso adelante en la serie que continuará el sábado a la noche, en el Leopoldo Brozovix del Este por el segundo juego. Federico Harina fue el máximo anotador de la noche con 26 puntos.

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Rivadavia cay&oacute; ante Godoy Cruz. Foto: Gentileza.&nbsp;

Rivadavia cayó ante Godoy Cruz. Foto: Gentileza.

Por su parte, en la Catedral de calle Olascoaga, Anzorena se quedó con el primer punto ante Huracán Las Heras en un disputado partido que terminó con el marcador ajustado por diferencia de un punto, 75 a 74. Con 21puntos y 8 rebotes, José Azuaje fue el golero de la noche, acompañado por Nicolás Aguilera, quien finalizó con 24 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias.

El conjunto de Figueredo, que tuvo un gran último período (21-17) en el encuentro, buscará su chance de definir la serie el próximo sábado en el Dr. Vicente Polimeni. Además cuenta con la ventaja de la localía en caso de disputarse un tercer juego. Mismo beneficio tiene Godoy Cruz en la otra llave.

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Foto: Andr&eacute;s Arequipa.

Foto: Andrés Arequipa.

Cómo llegó cada uno a las semifinales de la Superliga de Básquetbol

En la fase de cuartos de final, Anzorena venció al Club General San Martín -Pacífico- por 2 a 0 en el global de la serie; mientras Rivadavia Básquet hizo lo propio superando al campeón anual vigente, Israelita Macabi, también con un global de 2 a 0.

Del lado de Godoy Cruz, el Tomba dejó en el camino a Unión Deportiva San José con un global de serie ajustada por 2 a 1; mientras que Huracán Las Heras venció a Atenas también con un final de 2 a 1.

Arrancan las semifinales del básquet femenino

Este jueves, por la Copa de Oro, se enfrentarán en la Federación de Box, Maipú vs Atenas, desde las 22; mientras que en el Mario Díaz se cruzarán Unión Deportiva San José frente a la Municipalidad de Luján.

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