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Así será el recorrido de la Media Maratón de Buenos Aires 2026: entrega de kits, valores y todos los detalles

El 23 de agosto se realizará la Media Maratón por las calles de Buenos Aires y la organización brindó la información para que los atletas disfruten del evento

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Media Maratón de Buenos Aires es la más convocante de Latinoamérica.

La Media Maratón de Buenos Aires es la más convocante de Latinoamérica.

Alrededor de 30 mil runners estarán en la línea de largada ubicada en Figueroa Alcorta y Dorrego el 23 de agosto a las 8 de la mañana para ser parte de la Media Maratón de Buenos Aires, donde habrán deportistas de todo el país como extranjeros que no se quieren perder una prueba que se consolidó dentro del calentario.

En esa misma línea los organizadores sostienen que la carrera trasciende lo deportivo ya que genera un gran impacto turístico en la antesala de la Maratón de Buenos Aires que se realizará el 20 de septiembre.

La entrega de kits de la Media Marat&oacute;n de Buenos Aires se extender&aacute; durante tres d&iacute;as.

La entrega de kits de la Media Maratón de Buenos Aires se extenderá durante tres días.

El retiro de kits en la Media Maratón de Buenos Aires

La Expo y el retiro de kits se prolongarán durante tres y tendrá sede en el Parque Sarmiento ingresando por Avenida Triunvirato:

  • Jueves 20 de agosto: entre las 10 y las 18.
  • Viernes 21 de agosto: entre las 12 y las 20.
  • Sábado 22 de agosto: entre las 10 y las 18.
Alrededor de 30 mil atletas ser&aacute;n parte de la Media Marat&oacute;n de Buenos Aires.

Alrededor de 30 mil atletas serán parte de la Media Maratón de Buenos Aires.

El kit está compuesto por el dorsal del corredor, la remera oficial de la competencia, barras de cereal, geles energéticos y distintos obsequios de los sponsors del evento. Para retirarlo es necesario presentarse con el documento (DNI o pasaporte), el código QR y el número de dorsal.

En caso que necesites que un tercero retire tu kit, es necesario que se presente con su DNI (o pasaporte), con tu DNI (o pasaporte), el código QR y el número de dorsal.

La inscripción de la Media Maratón de Buenos Aires tiene un valor de 100 mil pesos argentinos para los residentes en el país y de 100 dólares para los extranjeros.

La Media Marat&oacute;n de Buenos Aires gener&oacute; gran expectativa entre los atletas.

La Media Maratón de Buenos Aires generó gran expectativa entre los atletas.

El circuito completo de la Media Maratón de Buenos Aires

1. Salida y tramo hacia el Centro

  • Largada: Av. Figueroa Alcorta y Av. Dorrego.
  • Continuación recta por Av. Figueroa Alcorta hasta conectar con Carlos Pellegrini.
  • Giro en Av. Corrientes descendiendo hacia el bajo.

2. Casco Histórico y Plaza de Mayo

  • Transición por Av. Leandro N. Alem y empalme con Av. Rivadavia.
  • Ingreso a la zona bancaria por Av. Presidente Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte).
  • Desvío por Carlos Pellegrini hasta Av. Belgrano, bajando por Av. Presidente Julio A. Roca (Diagonal Sur).
  • Paso bordeando la Plaza de Mayo por Av. Hipólito Yrigoyen hasta Av. Paseo Colón.
El recorrido de la Media Marat&oacute;n de Buenos Aires.

El recorrido de la Media Maratón de Buenos Aires.

3. Zona Sur y retorno por 9 de Julio

  • Tramo por Av. Paseo Colón hasta el cruce con Av. Independencia.
  • Subida por Av. Independencia para empalmar la traza de la Av. 9 de Julio.
  • Recorrido completo por Av. 9 de Julio en sentido norte hasta la cortada de Arroyo.

4. Tramo final y recta a la meta

  • Desvío por Arroyo hasta retomar Carlos Pellegrini.
  • Empalme con Av. del Libertador, transitando hacia la zona de parques.
  • Giro en Av. Sarmiento para retomar finalmente Av. Figueroa Alcorta.
  • Llegada: Av. Figueroa Alcorta y Av. Dorrego.

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