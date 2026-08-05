Así será el recorrido de la Media Maratón de Buenos Aires 2026: entrega de kits, valores y todos los detalles

Jueves 20 de agosto: entre las 10 y las 18.

Viernes 21 de agosto: entre las 12 y las 20.

Sábado 22 de agosto: entre las 10 y las 18.

Alrededor de 30 mil atletas serán parte de la Media Maratón de Buenos Aires.

El kit está compuesto por el dorsal del corredor, la remera oficial de la competencia, barras de cereal, geles energéticos y distintos obsequios de los sponsors del evento. Para retirarlo es necesario presentarse con el documento (DNI o pasaporte), el código QR y el número de dorsal.

En caso que necesites que un tercero retire tu kit, es necesario que se presente con su DNI (o pasaporte), con tu DNI (o pasaporte), el código QR y el número de dorsal.

La inscripción de la Media Maratón de Buenos Aires tiene un valor de 100 mil pesos argentinos para los residentes en el país y de 100 dólares para los extranjeros.

La Media Maratón de Buenos Aires generó gran expectativa entre los atletas.

El circuito completo de la Media Maratón de Buenos Aires

1. Salida y tramo hacia el Centro

Largada: Av. Figueroa Alcorta y Av. Dorrego.

Continuación recta por Av. Figueroa Alcorta hasta conectar con Carlos Pellegrini.

Giro en Av. Corrientes descendiendo hacia el bajo.

2. Casco Histórico y Plaza de Mayo

Transición por Av. Leandro N. Alem y empalme con Av. Rivadavia.

Ingreso a la zona bancaria por Av. Presidente Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte).

Desvío por Carlos Pellegrini hasta Av. Belgrano, bajando por Av. Presidente Julio A. Roca (Diagonal Sur).

Paso bordeando la Plaza de Mayo por Av. Hipólito Yrigoyen hasta Av. Paseo Colón.

El recorrido de la Media Maratón de Buenos Aires.

3. Zona Sur y retorno por 9 de Julio

Tramo por Av. Paseo Colón hasta el cruce con Av. Independencia.

Subida por Av. Independencia para empalmar la traza de la Av. 9 de Julio.

Recorrido completo por Av. 9 de Julio en sentido norte hasta la cortada de Arroyo.

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4. Tramo final y recta a la meta